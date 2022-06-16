صرحت المملكة العربية السعودية عن فتح أبواب الحجز للحج والعمرة لجميع المعتمرين، مما جعل الجميع يتساءل عن كيف احجز في اعتمرنا، ذلك التطبيق الذي يسهل تعاملات الحجز أمام جميع المواطنين الراغبين في أداء مناسك الحج والعمرة بعد إغلاق دام لفترات طويلة، لذلك من خلال مقال اليوم سوف نقوم بتوضيح كافة الخطوات الضرورية للحجز بواسطة تطبيق اعتمرنا.

كيف احجز في اعتمرنا

في ظل التطورات التكنولوجية والخدمات الإلكترونية التي تقدمها المملكة العربية السعودية لجميع المواطنين سواء كانوا سعوديين أو زائرين، قامت حكومة المملكة بتقديم المنصات والتطبيقات التي تساعد في تقديم الحجوزات الخاصة بالعمرة والحج، وذلك لتخفيف عبء وجهد خطوات الحجز ومواكبة التقدم التي تسعى له الممكلة، وتتلخص خطوات الحجز من خلال الآتي:

ينبغي الحصول على تطبيق اعتمرنا، والذي يتم الحصول عليه من الموقع الرسمي لوزارة الحج والعمرة.

تثبيت تطبيق اعتمرنا على الهاتف وإعطاء له الأذونات اللازمة لاكتمال تثبيته.

بعد ذلك ينبغي الضغط على أيقونة مستخدم جديد، سوف تظهر خانة أخرى ينبغي الضغط على استمرار لاستكمال جميع خطوات الثبيت.

ينبغي تحديد صفة المستخدم في التطبيق، ثم كتابة جميع البيانات صحيحة وكاملة من أجل تسجيل الدخول في التطبيق.

سوف يتطلب منك الموافقة على كافة الشروط والأحكام الخاصة بالتطبيق حتى تتمكن من تسجيل الدخول، وسوف تكون قمت بالاشتراك في تطبيق اعتمرنا بنجاح.

بعد ذلك قم باتباع الخطوات الموضحة داخل التطبيق لتتمكن من حجز العمرة والحج من خلال ذلك التطبيق.

شروط اعتمرنا

حددت حكومة المملكة بعض الشروط الواجب توافرها لقبول حجوزات الحجز من المعتمرين، وتتمثل تلك الشروط فيما يلي:

ينبغي تلقي كافة الجرعات الخاصة بلقاح فيروس كورونا.

بالإضافة إلى تحديد الحجوزات للفئة العمرية الأقل من خمسة وستون عامًا.

تقديم أولوية الحجوزات للأشخاص الذين لم يسبق لهم الحج أو العمرة مسبقًا.

في نهاية مقال كيف احجز في اعتمرنا، قمنا بتوضيح جميع الخطوات الضرورية للحصول على التطبيق الخاص بالحجوزات، كما وضحنا كيفية تسجيل الدخول، وأيضًا ذكرنا الشروط التي حددتها المملكة لإتمام عمليات الحج والعمرة تحت الضوابط المحددة لها.