نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شروط الاعفاء من سداد قروض بنك التسليف وكيفية تقديم طلب لاسقاط القروض في المقال التالي

بنك التسليف يقدم خدمة الإعفاء من بنوك التسليف “أي إلغاء الفوائد”، وخاصة للافراد والاسر الفقيرة او محدودى الدخل ويتم هذا بناءا على تعليمات الحكومة بالمملكة لكافة المواطنين المتعثرين فى سداد القروض، ونوضح بداخل المقال شروط اعفاء سداد القروض والاوراق والمستندات التي يجب تقديمها للاعفاء من سداد القروض ونقدم بالخطوات بداخل المقال كيفية التقديم على طلب الاعفاء من سداد القروض،ويعمل بنك التسليف على توفير تمويلات وقروض بدون فوائد وغيرهم من الفوائد والخدمات الرائعة التي يقدمها للعملاء. البنود الهامة لسداد قروض بنك التنمية الاجتماعية: يشترط أن تقوم بسداد قيمة القرض حسب الأقساط المدونة في اتفاق البنك والتي وافقت عليها.

كما يشترط يجب دفع القسط بعد كل ثلاثين يومًا بعد الحصول على القرض.

كما يشترط بالالتزام بطريقة الدفع المتفق عليها وفي المواعيد المحددة.

ومن ضمن الشروط الهامة التي كانت في اللائحة التنفيذية بالبنك إنه في حال لم تسدد قسط البنك لفترتين متتاليتين؛ سيضطر البنك حينها اللجوء إلى الكفيل في حال توافره، وإذا لم يتوفر فسيتم إرسال إنذار لدفع القسط خلال ثلاثين يوم فقط، والإنذار الأخير خلال 15 يوم فقط، وفي حال المخالفة بعد ذلك سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية. الشروط الواجب توافرها للإعفاء من سداد قروض بنك التسليف: يشترط تقديم المواطن أوراق تثبت أنه لا يعمل، وغير قادر على سداد أقساط القرض.

كما يشترط ألا يقل عمر المتقدم عن 25 عامًا وألا يزيد عن 55 عامًا.

وكما يشترط ان يكون حاملي الجنسية السعودية فقط.

ويشترط تقديم أوراق أو ما يفيد أحواله المالية.

يشترط تقديم نسخة من البطاقة الوطنية.

التأكد من كتابة كافة البيانات التي تتعلق باستمارة/ طلب إعفاء من بنك التنمية الاجتماعية.

ويشترط إمضاء المواطن على طلب إسقاط بنك التسليف.

وكما يشترط تقديم ورق صحي يثبت مدى صحة المواطن، ويجب أن يثبت هذا الورق أن المواطن غير قادر على العمل لتسديد باقي الأقساط.

ويشترط صورة من بطاقة العائلة.

ويشترط إرسال كافة المستندات والأوراق عبر البريد السعودي إلى الديوان الملكي. الأوراق والوثائق المطلوبة لإسقاط قروض بنك التسليف: مطلوب تقديم وإحضار كارت/ بطاقة العائلة.

مطلوب تقديم صورة من هوية المواطن.

مطلوب تقديم صورة من الشهادة الصحية.

مطلوب تقديم نموذج إعفاء وبه كافة البيانات المطلوبة.

مطلوب شهادة تثبت الحالة الاقتصادية والمالية للمواطن. كيفية تقديم طلب إعفاء من قروض بنك التسليف: ادخل على رابط الموقع الرسمي لبنك التسليف والتنمية الاجتماعية.

ثم عليك بتسجيل حساب جديد اذا لم يكن لديك حساب.

ثم تحديد نوع القرض.

ثم كتابة رقم هوية المقترض.

التأكد من كتابة كافة البيانات التي تتعلق بعملية التسجيل وتضم (اسم المقترض رباعي ورقم الحفيظة ومصدر الحفيظة وتاريخ الحفيظة ورقم العقد).

ثم كتابة وذكر أسماء الشركاء في القرض أن وجد ومكان القرض.

ثم عليك بكتابة اسم مقدم الطلب بالكامل ورقم هوية مقدم الطلب ورقم الجوال. عمر شويل - جدة شروط الاعفاء من سداد قروض بنك التسليف وكيفية تقديم طلب لاسقاط القروض - ثقفني

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