نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر استعلام عن وافد وزارة العمل في المقال التالي

عمر شويل - جدة يرغب الكثيرون في معرفة خطوات استعلام عن وافد وزارة العمل باعتبارها من أهم الخدمات المقدمة من قبل وزارة العمل السعودية، تسهيلًا على كافة المقيمين والعاملين داخل أراضي المملكة السعودية أتاحت الوزارة إمكانية الاستعلام عن بيانات الموظف الوافد إلكترونيًا لتوفير الوقت والجهد وتخفيف الضغط على المنشآت الحكومية.

استعلام عن وافد وزارة العمل

تتيح هذه الخدمة معرفة كل البيانات المتعلقة بالموظف الوافد سواء عن طريق رقم الإقامة أو رقم الجواز عن طريق مكتب العمل وهذا ما سنقوم بتوضيحه في السطور القادمة.

طريقة الاستعلام عن موظف وافد

أتاحت الوزارة إمكانية الاستعلام عن الموظف الوافد وذلك عن طريق اتباع الخطوات التالية:

الدخول على الموقع الخاص بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

الضغط على الخدمات الإلكترونية للدخول إلى بوابة الخدمات الإلكترونية.

اختيار خدمة الاستعلام والضغط عليها ثم اختيار الاستعلام عن موظف وافد.

إدخال كافة البيانات المطلوبة سواء كانت رقم الجواز أو رقم الحدود كما يمكن الاستعلام برقم الإقامة.

قم باختيار الجنسية مع كتابة رمز التحقق في الحقل المخصص له.

تظهر على الفور كافة البيانات المتعلقة بالوفد بمجرد الضغط على زر البحث بكل سهولة.

طريقة الاستعلام عن موظف وافد برقم الجواز

يفضل اتباع الخطوات التالية للحصول على البيانات المتعلقة بالموظف الوافد عن طريق رقم الجواز:

الدخول على الموقع الرسمي الخاص بوزارة العمل والتنمية السعودية.

تسجيل رقم الجواز في المكان المحدد له بدقة.

الضغط على كلمة بحث.

طريقة الاستعلام عن موظف وافد برقم الحدود

تسهيلًا على المواطنين أتاحت الوزارة إمكانية الاستعلام عن الموظف الوافد برقم الحدود وذلك من خلال اتباع الآتي:

تسجيل الدخول على موقع وزارة العمل السعودي.

على المستخدم كتابة رقم الحدود في الحقل المخصص له.

لإتمام العملية بنجاح ينبغي الضغط على زر البحث لتظهر على الفور كافة البيانات المطلوبة.

في نهاية مقال استعلام عن وافد وزارة العمل حيث تم التعرف على الكثير من الطرق التي قدمتها وزارة الموارد والتنمية البشرية لمعرفة كافة البيانات المتعلقة بالموظف الوارد إلكترونيًا دون الحاجة إلى الذهاب إلى مقر الوزارة أو مكتب العمل.