نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر استعلام عن حاله الضمان الاجتماعي المطور في المقال التالي

عمر شويل - جدة في ظل الظروف الراهنة واشتداد الأزمة الاقتصادية التي حدثت لمعظم البلاد قامت المملكة العربية السعودية بتوفير ما يسمى بالضمان الاجتماعي المطور والذي يهدف لجعل كل الأفراد سواسية، فقد قامت الحكومة بتخصيص الضمان الاجتماعي للأسر المحتاجة للدعم المادي والذين تنطبق عليهم الشروط، لذلك نقدم لكم من خلال المقال خدمة الاستعلام عن حاله الضمان الاجتماعي المطور.

استعلام عن حاله الضمان الاجتماعي المطور

للأشخاص المتقدمين على الضمان الاجتماعي المطور بإمكانكم الآن الاستعلام عن ما إذا تم قبولكم أم لا؟ وذلك من خلال اتباع عدة نقاط نقدمها لكم فيما يلي:

قم بالذهاب على رابط وزارة الموارد البشرية ومنها قم بالدخول على صفحة الاستعلام.

قم بتدوين الرقم الخاص بالسجل المدني.

اكتب الرقم الخاص بالضمان الاجتماعي.

قم بالتأكيد أنك لست روبوت، وذلك بكتابة الرقم الظاهر أمامك.

اضغط على خانة العرض.

الاستفسار عن الضمان برقم الهوية

يمكنك الحصول على كل ما يخص الضمان الاجتماعي المطور من خلال تدوين رقم الهوية الخاصة بك، وذلك من خلال عدة نقاط وهي كالتالي:

ادخل على الصفحة الرسمية لوزارة التنمية البشرية.

الذهاب إلى كلمة خدمات.

قم بالذهاب على قائمة الاستفسار.

قم بتدوين اسمك وكلمة السر الخاصة بك.

دون رقم هويتك مضبوطًا في الخانة الخاصة بها.

أدخل الرقم الذي يظهر أمامك للتأكد من أنك إنسان عاديًا.

قم بالذهاب على كلمة استعلام.

رقم ضمان المطور

يمكنك التواصل مع خدمة العملاء في ضمان المطور بالسعودية عن طريق عدة أرقام نوفرها لك فيما يلي:

الرقم الخاص بمؤسسة التضامن: 8001222777.

الرقم الخاص بالتواصل مع خدمة العملاء: 0112915588.

الصفحة الرسمية للضمان الاجتماعي على تويتر.

صندوق البريد: يمكنك أن ترسل الرسائل الهامة على رقم البريد 11157.

الخط الساخن الموحد: 19911.

كما يمكنك التواصل عبر الصفحة الرسمية للضمان عبر تطبيق تويتر.

في نهاية المقال المتحدث عن استعلام عن حاله الضمان الاجتماعي المطور فقد عرضنا كيفية الاستعلام، كما عرضنا كيفية الاستفسار من خلال رقم الهوية، أيضًا قمنا بعرض الأرقام التي يمكن لأي شخص التواصل بها مع خدمة العملاء في الضمان الاجتماعي.