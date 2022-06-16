هناك العديد من الأشخاص يودون التقديم في الحرس الوطني بالمملكة العربية السعودية، لذلك نحاول أن نجيب على أهم التساؤلات التي يحتاج المتقدمين الإجابة عنها مثل كيفية الاستعلام الحرس الوطني تجنيد؟ كما يود البعض التعرف على أهم الشروط الواجب توافرها في المتقدم؟ لذلك عليكم متابعة السطور القادمة من أجل الاستفادة من هذه الإجابات.

استعلام الحرس الوطني تجنيد

البعض من الأشخاص يقوم بالذهاب إلى مقر الوزارة المعروفة باسم الحرس الوطني من أجل الإستعلام عن كل ما يخص التجنيد إلا أن هذا يتطلب وقتًا طويلًا، لذلك تم تخصيص موقع إلكتروني من أجل الاستعلام من خلاله عن كل ما يخص التجنيد، وإليكم الطريقة التي يمكنك الاستعلام منها فيما يلي:

قم بالذهاب على وزارة الحرس الوطني .

اختار الطريقة المناسبة للاستعلام سواء أكانت برقم قيد المواطن، أو رقم المعاملة.

دون التاريخ الموجود في الأوراق الموجودة لديك.

الآن أمامك قائمة بها أهم اللازمة في المتقدم فقم بالضغط على كلمة موافق.

قم بكتابة الرمز الذي يؤكد أنك إنسان بشري ولست روبوت.

الذهاب على زر البحث ليظهر أمامك جميع المعلومات.

شروط القبول في الحرس الوطني تجنيد

هناك مجموعة من الشروط اللازمة في المتقدم على التجنيد، من هذه الشروط ما يلي:

أهم شرط من هذه الشروط أن يكون حاصلًا على الجنسية السعودية.

عمر المتقدم للتجنيد يجب أن يتراوح ما بين سن العشرين والثلاثين ليس أقل ولا أكثر.

أن تكون أخلاقه مشهود لها بأنها طيبة.

ألا يكون من العاملين في الجهات الحكومية.

الشهادة التعليمية لن تكن أقل من الثانوية العامة.

يجب أن يقوم بأخذ دورات لتدريبه على أعمال التجنيد في الحرس الوطني.

طول الشخص المتقدم لا بد أن يبدأ من 165 سم وليس أقل من ذلك.

في نهاية الحديث عن استعلام الحرس الوطني تجنيد، فقد قمنا بعرض الطريقة الأفضل لذلك من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بالحرس الوطني، كما قدمنا أهم الشروط الواجب توافرها في الشخص المتقدم، فعليك أن تقرأ هذا المقال جيدًا إذا كان يخصك هذا الأمر.