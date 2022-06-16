رابط تقديم وظائف وزارة البيئة والمياه والزراعة 1443 الشروط وموعد التقديم hr.mewa.gov.sa

رابط تقديم وظائف وزارة البيئة والمياه والزراعة 1443 أصبح محل بحث مكثف الآن من قبل الراغبين والباحثين عن فرصة عمل مناسبة، فقد أعلنت الوزارة على وجود عدد من الوظائف للجنسين بنظام التعاقد في مختلف التخصصات الفنية والهندسية والمالية، وذلك وفق شروط وضوابط وضعتها الوزارة لضمان اختيار أفضل العناصر لهذه الوظائف، ومن المقرر أن يكون التسجيل في هذه الوظائف إلكترونياً من خلال موقع بوابة التوظيف الإلكتروني لوزارة البيئة والمياه والزراعة، لذلك يجب على من يرغب في التسجيل على هذه الوظائف التقديم في الموعد المحدد، مع ضرورة قراءة الشروط جيداً قبل الشروع في التسجيل وتحضير وتجهيز المستندات اللازمة للتسجيل، وسوف نقدم لكم في هذا المقال وعبر موقع ثقفني المتميز، موعد ورابط وشروط التسجيل وطريقة التقديم عبر رابط hr.mewa.gov.sa.

رابط تقديم وظائف وزارة البيئة والمياه والزراعة 1443

كما ذكرنا لكم في بداية هذا المقال أن التسجيل في وظائف وزارة الزراعة يكون بطريقة إلكترونية وذلك عن طريق اتباع الخطوات التالية:-

الدخول على رابط بوابة التوظيف الإلكتروني لوزارة البيئة والمياه والزراعة.

النقر على أيقونة “طلب الخدمة”.

إدخال رقم الهوية الوطنية وكلمة المرور ورمز التحقق الموجود على الشاشة.

النقر على أيقونة دخول.

إدخال كافة البيانات المطلوبة ورفع جميع المستندات اللازمة للوظائف المطلوبة والنقر على تسجيل.

شروط وظائف وزارة البيئة

أن يكون المتقدم\ة سعودي الجنسية. حسن السير والسلوك. ألا يكون محكوم عليه بحد شرعي أو بالسجن في جريمة مخلة بالشرف والأمانة. ألا يكون مفصولاً من الخدمة بالمملكة. أن يكون لائق صحياً. إحضار معادلة المؤهل من وزارة التعليم للحاصلين على الشهادة من خارج المملكة. توفير اختبار القدرات المعرفية مع إرفاق درجة الاختبار. توفير اختبار اللغة الإنجليزية (TOFEL، IELTS، step). الوظائف المعلن عنها بنظام التعاقد على وظائف رسمية.

موعد التقديم

من المقرر أن يتم فتح الرابط الخاص بالتسجيل في هذه الوظائف لاستقبال طلبات الراغبين في التقديم يوم الأحد القادم بتاريخ 20\11\1443 الموافق 19\06\2022. لذلك يجب على الراغبين ضرورة تجهيز كافة المستندات المطلوبة. والتسجيل في الموعد المحدد مع إدخال كافة البيانات بطريقة صحيحة حتى يتم قبول الطلب. والتسجيل سوف يكون إلكتروني عبر رابط بوابة التوظيف الإلكتروني لوزارة البيئة والمياه والزراعة.

بوابة التوظيف الإلكتروني

بوابة التوظيف الإلكتروني هي البوابة الإلكترونية الخاصة بالتقديم على وظائف وزارة البيئة والمياه والزراعة. كذلك يتم من خلالها إعلان نتائج الوظائف المعلن عنها ومواعيد المقابلات الشخصية. بالإضافة إلى شروط الوظائف المتاحة ومواعيد التسجيل فيها لذلك تعد من أهم المواقع الإلكترونية الخاصة بالوزارة. وذلك وفق رؤية المملكة في التطوير واستخدام التكنولوجيا الحديثة في شتى مناحي الحياة.