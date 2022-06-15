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الإكلير نوع من أنواع الحلويات المفضلة لدى الجميع وهو في الأصل حلوى فرنسية يتميز الإكلير بعجينته الهشة المحشوة وبالشوكولاتة الموجودة على الطبقة الخارجية للإكلير فهو مميز في الطعم عن باقي الحلويات الأخرى، واليوم سنقدم وصفة عمل الإكلير بطريقة سهلة وبسيطة. طريقة عمل الإكلير المكونات 2 كوب من الدقيق الأبيض المتعدد الإستخدامات.

نصف كوب من الزبدة الغير مملحة.

كوب من الحليب.

كوب من الماء.

ربع ملعقة صغيرة من الملح.

ملعقة كبيرة من السكر.

4 من البيض بدرجة حرارة الغرفة.

ملعقة صغيرة من الفانيليا. مقادير تحضير الباستري كريم 4 من صفار البيض.

2 كوب ونصف من الحليب.

5 ملاعق كبيرة من السكر.

5 ملاعق كبيرة من النشا. مقادير طبقة الشوكولاتة كوب من كريمة الحلويات.

2 ملعقة كبيرة من العسل الأبيض.

3 ملاعق كبيرة من الزبدة.

150 جرام من الشوكولاتة الغامقة. طريقة عمل الإكلير نقوم بإحضار إناء عميق نضيف فيه الحليب والماء والسكر والملح ونمزجهم جيدا. ثم نضيف إليهم الزبدة ونرفع الإناء على نار متوسطة مع التقليب المستمر. عند غليان الخليط نرفع الإناء من النار ونضيف إليه الدقيق ونقلب جيدا بملعقة كبيرة. نسكب عجينة الإكلير في صينية مفرودة ونقوم بفرد عجينة الإكلير فيها وتغلفها بغلاف بلاستيكي ونتركها حتى تبرد. نقوم بإحضار العجان الكهربائي ونضع فيه عجينة الإكلير. ثم نضيف البيض بالبتدريج مع العجن على سرعة متوسطة حتى نحصل على قوام هش للعجينة. نقوم بإحضار كيس حلواني ونضع عجينة الإكلير فيه. نحضر صينية لخبز الإكلير ونثبت فيها ورقة من الزبدة ونشكل الإكلير عليها. ندخل الإكلير إلى فرن ساخن مسبقا على درجة حرارة 180 درجة مئوية على الرف الأوسط لمدة 50 دقيقة. بعد ذلك نقوم بإحضار وعاء عميق نضيف فيه السكر والنشا وصفار البيض ونخفقهم جيدا بالمضرب اليدوي. وفي إناء على النار نضيف الحليب والفانيليا ونمزجهم جيدا. نقوم برفع الحليب من النار ونضيفه بالتدريج على النشا وصفار البيض مع التقليب المستمر. نضع كل المكونات في الإناء ونرفعهم على نار هادئة مع التقليب حتى نحصل على مزيج سميك. نرفع الإناء من النار ونصفيه بمصفى صغيرة ونغطيه بغطاء بلاستيكي ونتركه ليبرد. عمر شويل - جدة طريقة عمل الاكلير في البيت مثل الجاهزة وفي 10 دقائق - ثقفني

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