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الآيس كريم في الخلاط يعد من أسهل طرق تحضير الآيس كريم، الذي يعشقه الأطفال الكبار، خاصة في فصل الصيف، لأنه يمد الجسم بالانتعاش الذي يحتاج إليه في الحر، ويمكن إضافة نكهات مميزة إليه تعطيه مذاق رائع، لذلك سوف نقدم إليكم اليوم طريقة عمل الآيس كريم في الخلاط. طريقة عمل الآيس كريم في الخلاط المكونات ١/٤ كأس كبير من اللبن السائل.

كأسان كبيران من مكعبات الثلج المجروشة.

نصف ملعقة كبيرة من الفانيلا.

٨٠ جرام من السكر الأبيض الناعم. طريقة تحضير الآيس كريم في الخلاط اخفقي اللبن مع مقدار الفانيلا، والسكر جيدا في الخلاط الكهربائي، ثم ضيفي إليهم الثلج.

استمري في خفق خليط اللبن والثلج، حتى تحصلي على الآيس كريم.

بعد ذلك ضعي الآيس كريم في وعاء زجاجي، ثم اغلقيه جيدا وضعيه في الثلاجة لمدة ٢٠٠ دقيقة، حتى يصبح الآيس كريم في الخلاط جاهز للتناول. طريقة عمل الآيس كريم في الماكينة مكونات الآيس كريم في الماكينة ٦٠٠ جرام من السكر البودرة.

لتر وربع من الحليب السائل.

رشة من الفانيلا.

صفار ١٦ بيضة كبيرة الحجم.

كأسان كبيران كريمة طازجة. طريقة تحضير الآيس كريم في الماكينة اسكبي الحليب في وعاء حراري، ثم ضيفي إليه الكريمة الطازجة واخفقيهم مع بعضهم البعض، حتى تذوب الكريمة.

ضعي خليط الكريمة الطازجة على النار، حتى يصل إلى مرحلة الغليان، ثم ضيفي إليهم الفانيلا وقلبيهم، ثم اتركيهم جانبا.

ثم اخفقي السكر البودرة مع حبات صفار البيض في الخلاط الكهربائي جيدا، ثم ضيفيه إلى خليط الكريمة الطازجة، ثم امزجيهم بالمضرب اليدوي.

بعد ذلك ضعي خليط صفار البيض في وعاء حراري، ثم استمري في الخلط حتى تحصلي على الآيس كريم.

ثم قومي بتصفية الآيس كريم في مصفاة بها ثقوب صغيرة، حتى تتخلصي من أي تكتلات به، ثم اتركيه جانبا يبرد تماما، ثم ضعيه في مكينة الآيس كريم.

بعد ذلك اسكبي الآيس كريم في وعاء زجاجي، ثم اغلقيه وضعيه داخل الفريزر لمدة أربع ساعات، حتى يتماسك ويصبح الآيس كريم في الماكينة جاهز للتناول. عمر شويل - جدة طريقة عمل الآيس كريم في البيت بكل سهولة - ثقفني

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