منع العمل تحت أشعة الشمس طبق قرار وزارة الموارد البشرية 2022

منع العمل تحت أشعة الشمس بالسعودية قرار وزاري تم تطبيقه بدءًا من اليوم الأربعاء 15 يونيو 2022 الموافق 16 ذي القعدة 1443 من قبل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في كافة منشآت القطاع الخاص، وسيتم تطبيقه على عدد من الساعات خلال اليوم وهي من الساعة 12 وقت الظهيرة وحتى الساعة الثالثة مساءًا يوميًا وحتى يوم الأربعاء الموافق 15 من سبتمبر للعام 2022 الموافق 19 شهر صفر للعام 1443، أي بعد انتهاء فصل الصيف وانكسار حدة أشعة الشمس الضارة، وقد أكد وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة المهندس أحمد الراجحي بأن القرار الوزاري الصادر يهدف إلى الحفاظ على صحة وسلامة العاملين بالقطاع الخاص من لإجهاد الحراري، وقد تم إلزام منشآت القطاع الخاص بالمملكة بتنفيذ القرار.

وزارة الموارد البشرية بالسعودية تبدأ بتطبيق منع العمل تحت اشعة الشمس بالقطاع الخاص 2022

إضافة إلى ما سبق فإن القرار الوزاري الحازم الصادر من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تم إصداره رسميًا يوم الخميس 29 من شهر شوال 1442هـ الموافق 10 من شهر يونيو 2021م، وتم تطبيقه لأول مرة العام الماضي بدأ من يوم الثلاثاء الموافق 15 من شهر يونيو للعام 2021م الموافق 5 من شهر ذي القعدة لعام 1442هـ، وأحد أهم أسباب تطبيق القرار هو الحفاظ صحة وسلامة العامل من آثار أشعة الشمس الضارة، خاصة مع موجة الحر الشديدة التي تجتاح المملكة خلال فترة الصيف، كما نشرت الوزارة على حسابها الرسمي الدليل الإجرائي للسلامة والصحة المهنية للوقاية من آثار التعرض لأشعة الشمس والإجهاد الحراري ليطلع عليه أصحاب المنشآت الخاصة.

رابط الإبلاغ عن الشكاوى ومخالفة تطبيق القرار الوزاري

في الختام يعد القرار بمثابة توفير بيئة عمل آمنة وصحية إضافة إلى تجنب المواطنين مخاطر صحية، وحماية العاملين من الحوادث، وقد دعت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أصحاب العمل بالقطاع الخاص بالمملكة العربية السعودية، إلى الالتزام بتنظيم ساعات العمل وفق القرار الوزاري الجديد، مما ينعكس إيجابيًا على زيادة الإنتاجية، في النهاية ومع حرص وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، على تطبيق كافة قراراتها فقد قامت بتدشين رقم تواصل لمتابعة الشكاوى والاستفسارات، من خلال الاتصال برقم خدمة العملاء 19911.