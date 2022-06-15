نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خطوات الاستعلام عن الإجازة المرضية وزارة الصحة ورابط الاستعلام في المقال التالي

عمر شويل - جدة خطوات الاستعلام عن الإجازة المرضية وزارة الصحة، وهي أحد الخدمات التي أطلقتها وزارة الصحة لموظفي قطاع الصحة في المملكة العربية السعودية، عبر منصة صحة الإلكترونية التابعة لوزارة الصحة السعودية، والتي تقدم لمواطني المملكة العربية العاملين في قطاع الصحة السعودية العديد من الخدمات المميزة، فيمكن للموظفين تقديم طلبات الإجازة المرضية عبر المنصة، وكذلك الاستعلام عن حالة طلب الإجازة المرضية المقدم، بالإضافة إلى العديد من الخدمات الإلكترونية الأخري.

خطوات الاستعلام عن الإجازة المرضية وزارة الصحة

أطلقت وزارة الصحة في المملكة العربية السعودية منصة صحة الإلكترونية، التي تقدم لموظفي القطاع الصحي السعودي خدمة تقديم طلب الحصول على إجازة مرضية، والذي يتم الاستعلام عنه من خلال الخطوات التالية:

الدخول إلى منصة صحة الإلكترونية، عبر الرابط الرسمي الذي أطلقته وزارة الصحة في المملكة العربية.

أنقر على الأمر الخدمات الإلكترونية من الصفحة الرئيسية للمنصة.

الضغط على الخيار الاستعلام عن الإجازة المرضية.

قم بتسجيل الدخول في المنصة من خلال كتابة اسم المستخدم وكلمة المرور.

أنقر على الأمر تسجيل الدخول.

كتابة رقم الهوية الوطنية للموظف.

كتابة رمز الخدمة.

أنقر على الأمر الاستعلام.

تظهر لك كافة التفاصيل المتعلقة بطلبك.

طريقة تقديم طلب الحصول على إجازة مرضية وزارة الصحة

تسمح وزارة الصحة في المملكة العربية السعودية لجميع الموظفين بالتقديم على طلبات الحصول على إجازة مرضية، وتتم الخدمة بشكل إلكتروني، ضمن إجراءات مواكبة المملكة العربية للتطورات الإلكترونية في العالم، وللحصول على الخدمة اتبع التالي:

زيارة منصة صحة الإلكترونية. أنقر على الأمر الخدمات الإلكترونية. الضغط على الخيار الإجازات المرضية. قم بتسجيل الدخول في المنصة عبر الحساب الشخصي لك. كتابة رقم الهوية الوطنية في خانة اسم المستخدم. كتابة كلمة المرور. أنقر على الأمر تسجيل الدخول. قم بكتابة جميع تفاصيل الإجازة المرضية المطلوبة. أنقر على الأمر إرسال.

رابط منصة صحة للاستعلام عن الإجازات المرضية وزارة الصحة

أطلقت المملكة العربية السعودية العديد من المنصات الإلكترونية في جميع القطاعات السعودية، بهدف مواكبة التطورات الإلكترونية، وتعزيز مستوي المعاملات والخدمات الحكومية، ومن أفضل المنصات الإلكترونية، منصة صحة التابعة لوزارة الصحة السعودية، والتي تشمل العديد من الخدمات لموظفي القطاع الصحي، ويقوم من خلالها موظفي القطاع، بتقديم طلبات الإجازة المرضية والاستعلام عنها، ويتم الاستعلام عن الإجازات المرضية عبر المنصة من خلال الرابط التالي: