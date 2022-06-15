الرقم الموحد المجاني للمرور السعودي 1444، وهو أحد الخدمات التي أطلقتها الإدارة العامة للمرور في المملكة العربية السعودية، ليتمكن المواطن من التواصل معها في حالة مواجهة لأي مشكلات مرورية، أو للاستفسار عن المخالفات المرورية، كما يمكن التواصل مع إدارة المرور لتقديم الشكاوى والإبلاغ عن الحوادث المرورية والحصول على إجابة الأسئلة والاستفسارات المختلفة، ويمكن التواصل مع إدارة المرور من خلال الرقم الموحد بصورة مجانية، أو من خلال زيارة أحد الجهات الحكومية التابعة لها.

الرقم الموحد المجاني للمرور السعودي 1444

خصصت الإدارة العامة للمرور السعودي رقم موحد لمواطني المملكة العربية السعودية، لسهولة التواصل بين المواطنين والإدارة، وأعلنت إدارة المرور بأنه يتم التواصل من خلال الرقم بصورة مجانية وبدون سداد أي رسوم مالية، ويستخدم الرقم الموحد في حالات الاستفسار عن الخدمات المرورية المختلفة التي تتضمن الاستفسار عن المخالفات المرورية، أو لتقديم البلاغات والشكاوى، وكذلك للإبلاغ عن الحوادث المرورية، وقد وفرت إدارة المرور السعودي رقم موحد مخصص لكل منطقة في المملكة العربية كالتالي:

الرقم الموحد المجاني لمرور مدينة الرياض 0114411111.

الرقم الموحد المجاني لمرور منطقة القصيم 0163811010.

الرقم الموحد المجاني لمرور الشرقية 0138260111 أو الرقم 0138265088.

الرقم الموحد المجاني لمرور جازان 0173177147.

الرقم الموحد المجاني لمرور عسير 0172242236.

الرقم الموحد المجاني لمرور الجوف 0146241646.

الرقم الموحد المجاني لمرور الحدود الشمالية 0175321760.

الرقم الموحد المجاني لمرور منطقة تبوك 0172382077 أو الرقم 0172382048.

الرقم الموحد المجاني لمرور مدينة الطائف 0127468666.

الرقم الموحد المجاني لمرور مدينة جدة 0125600449 أو الرقم 0126716385.

الرقم الموحد المجاني لمرور المدينة المنورة 0148364200.

الرقم الموحد المجاني لمرور مكة المكرمة 0125601411.

الرقم الموحد المجاني لمرور نجران 0175224404.

خطوات الإبلاغ عن حوادث السير عبر نجم

قدمت الإدارة العامة للمرور في المملكة العربية السعودية لمواطنيها شركة نجم لخدمات التأمين، والتي توفر للمواطنين العديد من الخدمات المرورية المتنوعة والمميزة، وأعلنت الإدارة بأنه في حالة الرغبة في الإبلاغ عن حوادث السير في المملكة العربية، فأنه يمكن للمواطنين التواصل من خلال الرقم الموحد للمرور السعودي بشكل مجاني، أو التواصل مع شركة نجم للتأمينات عبر الرقم الموحد للشركة، وذلك عبر الخطوات التالية: