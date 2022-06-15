هوندا أوديسي 2023 سيارة فخمة بمواصفات عالمية في المملكة

هوندا أوديسي 2023 هي إصدار جديد من الفئة الرياضية للعملاء الذين لا يرغبون في السيارات الميني، حيث تعد علامة هوندا من اهم انواع العلامات التجارية في سوق السيارات، وتتميز سيارات هوندا بالفخامة والعالمية بمواصفاتها المختلفة عن باقى السيارات، السيارة تمتلك تجربة قيادة مميزة مقارنة بالمنافسين، كما ان الجديد في السيارة هو انضمام فئة سبورت الرياضية و التي لا تأتي في اعلي الفئات و أنما هي فئة متوسطة لها مزايا خاصة بها مع لمسات من التحسين الداخلي و الخارجي لها مع الإبقاء على نفس مواصفات المحرك كما هو، أما باقي فئات السيارة فلم تحصل على اي تغيير أو تحسين على مستوى التصميم أو التقنيات، توافر السيارة بعدد من خيارات الألوان الخاصة بها مثل اللون الأبيض و الأحمر و الرمادي، وتختلف سيارة هوندا الرياضية عن غيرها من سيارات سيارة كيا سورينتو 2022 و سيارة ميتسوبيشي ديليكا D5 وغيرها الكثير ذات العلامات الهامة.

هوندا أوديسي 2023 سيارة فخمة بمواصفات عالمية

الشبك الأمامي جديد أسود اللون ولطارات رياضية بمقاس 19 بوصة. حواف رياضية حول مصابيح الضباب في اسفل المصد الأمامي. لمقاعد مكساة بجلد فاخر أسود اللون، مطرز باللون الأحمر. سعة لترية ٣.٥ لتر، ينتج عنه قوة تبلغ ٢٨٠ حصان. عند وصول اللفات لعدد ٦ آلاف لفه في الدقيقة. عزم دوران ٢٦٢ رطل قدم عند وصوله ٤٧٠٠ لفه في الدقيقة. ومزودة بناقل حركة أوتوماتيكي ذو ١٠ سرعات. تأتي بفتيس أوتوماتيك بـ10 سرعات، حيث تستطيع الانتقال من سرعة صفر إلى 100 كيلومتر خلال 6 ثوان. الاسطبات الخلفية تأتي مكحلة و كبيرة الحجم ويوجد جناح خلفي اعلي الصندوق. حساسات أمامية و خلفية للمساعده في الركن. المكابح التي تعمل بالطوارئ و التنبيه قبل الاصطدام. المقاعد الأمامية و الخلفية قابلة للتعديل بالعديد من الوضعيات الممكنة. وسائل مساعدة السائق على الطريق تأتي قياسية في جميع الفئات خاصية رصد حركة المشاة حول السيارة خاصية التنبيه من مغادرة السيارة لحارة الطريق. مثبت سرعة تكيف على حسب سرعة السيارة.

أسعار هوندا أوديسي 2023