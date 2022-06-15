من هم مستحقين الضمان الاجتماعي المطور الجديد 1444 بالتفصيل

إن الضمان الاجتماعي المطور في المملكة العربية السعودية يهدف إلى تقديم الدعم للمواطنين الأكثر احتياجًا، والتي تنطبق عليهم الشروط المحددة والمعلن عنها من قبل وزارة الموارد البشرية، والضمان الاجتماعي لقد تم تطويره من قبل الجهات المختصة لضمان أن يساهم في تقديم الدعم لجميع المستحقين له، وكان هذا سبب في زيادة معدل البحث لمعرفة من هم مستحقين الضمان الاجتماعي المطور الجديد 1444.

من هم مستحقين الضمان الاجتماعي المطور

تم تحديد المستحقين من نظام الضمان الاجتماعي المطور في المملكة العربية السعودية، وذلك لضمان أن يتم تقديم الدعم إلى جميع الفئات المستحقة له، وتتمثل هذه الفئات فيما يلي:

يقدم إلى الأسر التي ليس لديها مصدر دخل ولا تحصل على دعم من برامج الدعم المختلفة.

الأسر الذين ليس لديهم عائل للأسرة.

السعودين الذين لا يمكنهم العمل في أي وظيفة بسبب العمر.

كذلك الذين يعانون من إعاقة تؤثر على قدرتهم في العمل.

السعودي الذي لا يعرف له أصل.

السعودية التي ليس لديها مصدر دخل.

العائلة السعودية التي قد تركها والدها لفترة طويلة.

شروط الضمان الاجتماعي المطور

يوجد شروط محددة لاستحقاق دعم الضمان الاجتماعي الجديد والتي قد صرحت عنها وزارة الموارد البشرية بالسعودية، وتتمثل هذه الشروط فيما يلي:

لابد أن يكون المستفيد سعودي الجنسية.

يجب أن يكون مقيم في المملكة العربية السعودية.

لا يجب أن يكون ضمن المقيمين في أحد دور الإيواء التابعة للدولة.

يجب أن يكون المستفيد ملتزم بمتطلبات الدولة في مختلف الجوانب المحددة.

لا يجب أن يتجاوز الدخل الخاص بالأسرة عن 1100 ريال سعودي وإلى كل فرد في الأسرة 550 ريال.

لا يجب أن يكون لدى المستفيدين أي ممتلكات أو عقارات.

تسجيل جديد في الضمان الاجتماعي المطور

يوجد خطوات محددة للتسجيل في برنامج الضمان الاجتماعي ويتم هذا في خطوات بسيطة، والتي تتمث فيما يلي: