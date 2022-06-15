إعلان نتائج حجاج الداخل عن طريق تطبيق اعتمرنا وتطبيق توكلنا

إعلان نتائج حجاج الداخل قد تم اليوم الأربعاء الموافق 15 من يونيو 2022 ميلادية، من خلال وزارة الحج والعمرة وقد قامت الوزارة من الإشارة إلي أن نتائج الحجاج يمكن للمتقدمين الاستعلام عنها من خلال تطبيق اعتمرنا، ونوهت الوزارة إلي انه سوف يتم الاختيار النهائي بين المشرحين لأداء فريضة حج هذا العام، وكانت الوزارة قد أعلنت انتهاء مدة التسجيل الخاص بالحجاج من داخل المملكة لحج هذا العام وفي الفترة السابقة قد قام العديد من المقيمين داخل أراضي المملكة من التسجيل بشكل إلكتروني عبر موقع اعتمرنا التابع للوزارة.

إعلان نتائج حجاج الداخل

من خلال المقال يمكنك التعرف علي موعد صرف انتداب الحج وفي الساعات القليلة الماضية قد قامت الوزارة من الإعلان عن انتهاء مدة التسجيل الخاص بالحجاج من داخل المملكة لحج هذا العام، وكان علي الراغبين في أداء فريضة الحج هذا العام اتباع الخطوات التالية:

قم بالدخول إلى موقع وزارة الحج والعمرة.

اختيار أيقونة “خدمات”.

قم باختيار خدمة حجز واستخراج تصريح حج للمواطنين والمقيمين.

بتسجيل الدخول وكتابة البيانات الخاصة بك.

قم بالضغط على أيقونة حال طلب الحج.

كتابة رقم الهوية الوطنية.

إدخال رمز التحقق في الخانة المخصصة.

الضغط على أيقونة نتيجة قرعة الحج.

كما يمكن معرفة نتيجة قرعة الحج بشكل مباشر على تطبيق اعتمرنا.

طريقة الحجز عبر تطبيق اعتمرنا

بعد أن قامت الوزارة ب إعلان نتائج حجاج الداخل، فيمكننا التعرف علي طريقة الحجز عبر اعتمرنا وهي كالتالي:

يجب عليك بتحميل تطبيق اعتمرنا على الهاتف.

قم بإنشاء حساب جديد أو تسجيل الدخول مباشرة إذا كان هناك حساب موجود بالفعل.

كتابة البيانات المطلوبة والخاصة بالمواطن.

اختيار خدمات الحج واختيار خدمة الحجز واختيار التصريح.

شروط التسجيل في الحج بنظام القرعة

وكانت قد أعلنت وزارة الحج والعمرة عن فتح باب التسجيل من داخل المملكة من المواطنين والمقيمين بالبلاد بموجب إقامة نظامية والراغبين في تأدية شعيرة الحج لموسم العام الجاري 1443هـ، ليتم اختيارهم بنظام القرعة الإلكترونية، وكانت الشروط التي يجب توافرها في المتقدمين كالتالي: