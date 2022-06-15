نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خادمات وسائقين مميزين للتنازل في السعودية بأقل سعر في المقال التالي

عمر شويل - جدة خادمات وسائقين مميزين للتنازل في السعودية بأقل سعر، نظراً لبحث الكثيرين بالمملكة عن شغالات وسواقين للتنازل بأسعار معقولة، فقد قررنا هنا منخلال موقعكم المفضل ثقفني بدء سلسلة جديدة خاصة بتلك العروض، حيث يمكنكم الآن من هنا متابعة عروض حراج الشغالات والسائقين واختيار الأنسب لكم من بينها. نبدأ العرض الأول مباشرة وهو على سائق سوداني الجنسية لنقل الكفالة بمبلغ 8000 ريال فقط، السائق موجود في الرياض والنقل عاجل وضروري وتستطيع التواصل مباشرة على الرقم الموضح لإتمام التنازل.

سائقين وخادمات للتنازل في السعودية

تضمنت عروض التنازل بالنسبة للسائقين:

سائق خاص سوداني للتنازل لعدم الحاجه إلى خدماته، السائق متواجد في تبوك ولديه إقامة ورخصه سارية.

سائق للتنازل في أبها سوداني الجنسية ولديه رخصة خاصة.

سائق خاص لديه رخصة قيادة منتهية للتنازل بدون مقابل في أبها، سبب التنازل عدم الحاجة إلى خدماته ولا توجد تكاليف سوى تكلفة النقل على الكفيل الجديد.

سائق سوداني للتنازل عمره 28 عام ويتواجد في جده منذ ثلاث سنوات.

سائق خاص هندي للتنازل عمره 30 عام، يتواجد في الطائف ولا توجد لديه رخصة.

سائق خاص للتنازل

متوفر أيضاً سائق يمني للتنازل في أبها، لديه إقامة جديدة ورخصة قيادة ويستطيع قيادة العادي والأوتوماتيك بكل كفاءة، سبب التنازل أن صاحب العمل توفى والتواصل على واتساب فقط. متوفر أيضاً سائق خاص مصري للتنازل في مدينة الرياض، عمره 31 عام ويستطيع العمل كحارس أو العمل في مزرعة. كما توفر سائق خاص باكستاني الجنسية للتقبيل في المدينة المنورة، السائق متواجد في السعودية منذ 4 سنوات وراتبه 1500 ريال.

خادمة للتنازل حراج الشغالات

متوفر خادمة فلبينية للتنازل في السعودية وهي متواجدة في الرياض منذ 4 أشهر، عمرها 32 عام وتتحدث الانجليزية بشكل جيد مع قليل من العربية، لديها خبرة عمل 6 سنوات في دبي وتستطيع عمل معظم الاكلات الخليجية، مراعاة الأطفال وكبار السن، تنفيذ كافة الاعمال المنزلية من غسيل وطبخ وكي، الراتب 1500 ريال وسبب التنازل سوء المعاملة من قبل الكفيل الجديد الذي يريدها أن تعمل في أكثر من منزل.

متوفر للتنازل أيضاً بالرياض خادمة اندونيسية الجنسية عمرها 25 عام، وهي متواجدة منذ 6 شهور بالمملكة وتتحدث الانجليزية جيداً وقليل من اللغة العربية، لديها خبرة 6 أشهر وتجيد أعمال المنزل المعتادة بمهارة وإتقان، تستطيع عمل معظم الأكلات الخليجية ومراعاة الأطفال وكبار السن، الراتب 1150 ريال ويمكنها العمل لدى الكفيل الجديد لمدة عامين قادمين، سبب التنازل عدم الحاجة إليها لوجود شغالة أخرى.

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