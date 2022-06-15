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كيفية الاستعلام عن موعد الأحوال المدنية عبر أبشر 1443، وهي أحد أفضل المنصات الإلكترونية في المملكة العربية، وتقدم المنصة العديد من المعاملات الحكومية، حيث يتم اعتمادها من قبل الكثير من الجهات الحكومية والوزرات في المملكة العربية السعودية، وتقوم وزارة الأحوال المدنية في المملكة العربية السعودية باعتماد منصة أبشر الإلكترونية، لتقديم المنصة العديد من خدمات الوزارة بشكل إلكتروني لمواطني المملكة العربية، كما اعتمدت وزارة الأحوال خدمة حجز مواعيد الزيارة من خلال أبشر، وذلك لتوفير وقت المواطن والحد من الازدحام.
كيفية الاستعلام عن موعد الأحوال المدنية عبر أبشر 1443
أطلقت وزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية منصة أبشر الإلكترونية، كأحد الخطوات لتحقيق رؤية المملكة العربية 2030، وإنشاء حكومة إلكترونية شاملة، وتعزيز مستوي الخدمات الحكومية المقدمة لمواطني المملكة، ويتم اعتماد المنصة من خلال العديد من الوزارات السعودية والجهات الحكومية المختلفة، لتقدم العديد من الخدمات المميزة، منها خدمة الاستعلام عن موعد الأحوال المدنية، ويتم الحصول عليها عبر الخطوات التالية:
- زيارة منصة أبشر الإلكترونية.
- تسجيل الدخول في المنصة من خلال كتابة اسم المستخدم وكلمة المرور.
- أنقر على الأمر تسجيل الدخول.
- الدخول إلى قائمة الخدمات الإلكترونية.
- حدد الأمر الأحوال المدنية.
- كتابة البيانات المطلوبة والتي تتضمن رقم الهوية الوطنية.
- كتابة تاريخ الميلاد.
- مراجعة البيانات المدخلة والتأكد من صحتها.
- أنقر على الأمر الانتقال إلى خدمة المواعيد.
- يتم عرض جميع المواعيد المحجوزة من قبل.
- قم بالإطلاع على تفاصيل الموعد الخاص بك.
خطوات حجز موعد في الأحوال المدنية عبر أبشر
تسمح منصة أبشر الإلكترونية لمواطني المملكة العربية بالحصول على العديد من الخدمات الإلكترونية، كما تقدم المنصة الكثير من الخدمات لمقيمي المملكة غير سعودي الجنسية، ومن خدمات أبشر المميزة، خدمة حجز موعد في الأحوال المدنية، والتي يتم الحصول عليها من خلال التالي:
- زيارة منصة أبشر الإلكترونية الرئيسية.
- أنقر على التبويب أبشر أفراد.
- تسجيل الدخول من خلال كتابة اسم المستخدم وكلمة المرور.
- كتابة رمز التحقق.
- أنقر على تسجيل الدخول.
- حدد خيار الأحوال المدنية.
- كتابة رقم الهوية الوطنية أو رقم الإقامة.
- كتابة التقويم الهجري أو الميلادي.
- كتابة تاريخ الميلاد للمستفيد.
- كتابة رمز التحقق المرئي.
- أنقر على التحقق من بياناتي.
- حدد الخيار الدخول لحجز المواعيد.
- حدد الخدمة المرغوب بها.
- إدخال المنطقة التابع لها.
- اختيار أقرب مكتب أحوال مدنية لك.
- حدد الموعد المناسب من المواعيد المتاحة.
- أنقر على الأمر تأكيد الحجز.
- أنقر على الأمر حفظ.
- قم بطباعة التذكرة.
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