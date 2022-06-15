نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر منصة اعتماد استعلام عن الرواتب والمستحقات المالية برقم الهوية في المقال التالي

عمر شويل - جدة منصة اعتماد استعلام عن الرواتب تعد من أبرز الخدمات التي توفرها المنصة المالية الإلكترونية التابعة لوزارة المالية، والتي أطلقتها لتحقيق العديد من الأهداف؛ أبرزها خدمة القطاعات العامة والخاصة داخل المملكة، فضلًا عن الأفراد من أصحاب الأعمال؛ حيث يوجد قسم خاص يسمى اعتماد أفراد يشتمل على كافة الخدمات والحقوق الخاصة بالموظفين، وقد تم تخصيص رابط يسهل من خلال تسجيل دخول منصة اعتماد وتنفيذ الإجراءات الخاصة بالمنافسات والمشتريات بشكل إلكتروني، والاستعلام عن الراتب.

منصة اعتماد الرواتب

تعد منصة اعتماد استعلام عن الرواتب أحد الخدمات التي توفرها المنصة للأفراد؛ حيث تسهل على المواطنين الاستعلام عن الراتب والمستحقات المالية، وقد تم تخصيص رابط الاستعلام، يتم تسجيل الدخول عبر النفاذ الوطني، والتحقق من السياسات من أجل الدخول إلى اعتماد أفراد، وبالتالي الاستفادة من الخدمة، وقد استهدفت منصة اعتماد من كل الخدمات التي توفرها تحقيق الشراكة بين قطاعات الحكومية والخاصة والأفراد بما يساهم في تحقيق ما تهدف إلى المشاريع التنموية داخل السعودية، من خلال الاعتماد على مبادئ الشفافية والعدالة، وتحقيق مشاركة القطاعات الصغيرة في الاقتصادي

منصة اعتماد استعلام عن الراتب

يتم استعلام عن الرواتب في منصة اعتماد بالخطوات الآتية:

افتح رابط منصة اعتماد أفراد. اضغط على خيار تفاصيل حقوق الموظفين، ومنها استعلام عن الراتب. الدخول عبر النفاذ الوطني ثم كتابة رقم الأحوال للمواطنين. أو كتابة رقم الإقامة للمقيمين. اضغط على تسجيل الدخول. سجل البيانات المطلوبة، ثم اضغط على استعلام.

منصة اعتماد رفع ملفات الرواتب والبدلات

توفر منصة اعتماد خدمة رفع ملفات الرواتب والبدلات الخاصة بالموظفين في أحد الجهات الحكومية، بحيث الجهة من عرض البيانات التفصيلية، وذلك كالتالي:

اذهب إلى رابط الخدمة من الصفحة الرئيسية منصة اعتماد. تسجيل الدخول إلى الخدمة وفقًا للصلاحيات المخولة للجهة. يمكنكم طلب الدخول لمستخدمين إضافيين من خلال تعبئة نموذج طلب. انتقل إلى بيان الرواتب والبدلات واضغط على تحميل. سجل بيانات الموظفين لدى تلك الجهة الحكومية، ثم يتم رفعه على منصة اعتماد في صورة ملف اكسل.

منصة اعتماد تسجيل الدخول

لكي يحصل المستخدم سواء من الشركات الحكومية والخاصة أو الأفراد على خدمات منصة اعتماد لابد من تسجيل الدخول، كما هو في الخطوات الآتية:

انتقل إلى رابط منصة اعتماد. اضغط على خيار تسجيل الدخول يسار الصفحة الرئيسية في الأعلى. حدد منصة اعتماد أفراد، حكومة، أعمال. اكتب بيانات الدخول المطلوبة. اضغط على تسجيل الدخول.

استكمل باقي خطوات التحقق من المستخدم، ثم إدخال رمز التأكيد المرسل على الجوال، ثم الموافقة على الشروط والأحكام الخاصة باستخدام منصة اعتماد، عندها تصبح خدمات منصة اعتماد متاحة أمامكم، ومنها استعلام عن الرواتب.