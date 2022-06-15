سدايا تجيب عن هل أصبح تطبيق توكلنا غير مهم؟ وما هي الفئات الملزمة بارتداء الكمامة؟

هل توكلنا أصبح لا فائدة منه بعدما صرحت وزارة التعليم عن أنه لا حاجة تمامًا إلى استخدامه من أجل إبراز شهادة التحصين أم لا، لذلك حرصنا اليوم على القيام بالبدء في تعرفك على ما الذي يجب أن تعرفه لكي تحصل على المزيد من التفاصيل، يجب أن تقوم بالنظر إلى الفقرات التالية.

هل أصبح تطبيق توكلنا غير مهم؟

يجب أن يعلم المواطنين والمقيمين بالمملكة أن تطبيق توكلنا لم يخصص فقط لكي تتمكن من إبراز شهادة التحصين فقط، بل وهو لديه حوالي 140 خدمة تستطيع من خلاله البدء في عمل أي معاملة تريد الحصول عليها، وهذا لأنه به المحفظة الرقمية، إبراز الهوية الوطنية الرقمية وخدمات الجوزات والمرور وغيرها الكثير من الخدمات.

العودة إلى الحياة الطبيعية

بعد أن تخلص العالم بشكل لو بنسبة من جائحة كورونا بعد أكثر من عامين، فإن المملكة عملت على القيام بالآتي:

لا يجب أن ترتدي كمامة في مدرجات الملاعب داخل المملكة العربية السعودية.

يمكن أن يدخل المشجعين دون الحاجة إلى أي اشتراط التحصين أو تحقيق من الحالة الصحية.

جميع المناطق بالمملكة تم تنبيه المواطنين والزائرين والمقيمين أنه الحياة أصبحت بلا كمامات الآن.

رفع الإجراءات الاحترازية

حرصت بعض المصادر بالصحة السعودية أن قرار رفع الإجراءات الاحترازية الخاصة بجائحة كورونا لن تنطبق على المنشآت الصحية بالتساوي مع المنشآت الأخرى.

كما حرص المصدر على القول أن حالة التحصين مازالت متواجدة حتى الآن داخل تطبيق توكلنا، ومطلوبة من أجل الدخول إلى أي منشأة صحية، وهذا للعمل على تحديد أهلية الحصول على الخدمات.

يجب أن يعلم العاملين بالقطاعات الصحية أن ارتداء الكمام مازال حتى الآن إلزامي لكافة الموظفين، بل ويجب على المرضى والزوار أن يقوموا بارتداء الكمامة داحل المنشآت الصحية وهذا للحفاظ على سلامتهم.

من الجدير بالذكر أن وزارة الداخلية حرصت على الإعلان في الأيام السابقة على البدء في رفع الإجراءات الاحترازية المتعلقة بجائحة كورونا من جميع أنحاء المملكة، بالإضافة إلى أن الشعب تخلص من الكمامة في الأماكن المغلقة، لكن هناك بعض الاستثناءات التي يجب أن يرتدي المواطنين والمقيمين والزائرين فيها وهي في حالة وجودهم داخل الحرمين أو أحد المناطق المتواجدة.