نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “Haj link” البوابة الإلكترونية لحجاج الداخل نتائج قرعة الحج 2022 السعودية localhaj.haj.gov.sa في المقال التالي

عمر شويل - جدة نتعرف معكم على رابط البوابة الإلكترونية لحجاج الداخل 2022، حيث يريد الكثير من الأشخاص داخل المملكة العربية السعودية وخاصة من تقدموا في التسجيل على قرعة حجاج الداخل 1443 الحصول على النتيجة الخاصة بهم، وخاصة أنه يفصلنا عن انتهاء إعلان النتائج عند الجميع في حساباتهم وإرسال الرسائل ساعات قليلة، وسنتابع معكم في هذا المقال كيف تستعلمون عن نتيجتكم بكل سهولة ويسر عبر موقع وزارة الحج والعمرة للحج الداخلي، وكيف تختارون الحملة، وكيف تحصلون على حملة حج مجانية اذا لم تكونوا قادرين، فتابعوا معنا سيداتي سادتي حجاج هذا العام في ثقفني.

رسائل الحج 1443

وقد قامت وزارة الحج والعمرة بالإعلان عن التقديم على قرعة الحج الداخلي للعام 1443، من يوم 4 يونيو 2022 أي منذ حوالي أكثر من 10 أيام، وقد استمر التقديم حتى يوم 12 يونيو 2022، وبعدها بدأت عمليات القرعة وإرسال رسائل المباركة وقبول الحج للمقبولين، وهذا من يوم 13 يونيو حتى يوم 16 يونيو 2022.

ومع الأسف فإن هناك عدد محدود من الأشخاص المقدمين على حج الداخل سيتم قبولهم، حيث إن وزارة الحج والعمرة وضعت حد أقصى للطاقة الاستيعابية للحجاج هذا العام، فلن يتعدوا المليون حاج وهم يشملون حجاج داخل المملكة، ومن خارجها من جميع أنحاء العالم، وهذا حسب ما جاء في التقارير الرسمية.

البوابة الإلكترونية لحجاج الداخل

وسندخل معكم بالموضوع، حيث سنتعرف معكم في الأسطر القليلة القادمة، كيف تتأكد اذا كنت مقبول هذا العام أو غير مقبول، واذا كنت من منتسبي وزارة الدفاع السعودية، فقد تعرفنا على الاستعلام عن حج وزارة الدفاع 1443، وهو مقال خصصناه للمنتسبين بالوزارة، فتابع معنا، واما اذا كنتم مدنيين، فتابعوا الأسطر القادمة.

نتائج قرعة الحج 2022 السعودية

ويمكنكم الاستعلام عن النتائج الخاصة بكم عن طريق اتباع الخطوات التالية، وهذا في حالة اذا تأخر وصول الرسالة على جوالكم، أو تم وصولها، وتريدون التسجيل في الحملة الخاصة بكم، فتابعوا معنا:

اذهب إلى موقع المسار الإلكتروني لحجاج الداخل localhaj.haj.gov.sa.

ثم اضغط على الاستعلام عن طلب.

اذا كان الاستعلام متاح، ضع رقم الهوية الخاصة بك.

اضغط على عرض.

لتظهر لك نتيجة الاستعلام، واستكمل باقي الاجراءات وهذا في حالة اذا لم تكن اخترت احد باقات الحج.

باقات الحج 2022

وتعتبر باقات الحج من أكثر ما يشغل بال الكثير من المواطنين المتقدمين هذا العام، وهذا يعود إلى ارتفاع أسعارها، وعدم قدرة الكثيرين على التسجيل بها، ولكن تبلغ أسعارها في المتوسط من 10 إلى 12 ألف ريال سعودي.

ولكن في حالة اذا كنتم غير قادرين على دفع هذه المبالغ، فلا داعي للقلق فقد تابعنا معكم طريقة التسجيل في حملة حج الراجحي المجانية 1443، والتي تقدم للمئات سنويا مجانا وفق الشروط، وهذا ما تابعناه معكم في ثقفني.

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