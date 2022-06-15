قرض نقدي سريع يبدأ من 5000 ريال بدون كفيل لمحدودي الدخل وموافقة فورية

تمويل نقدي للأفراد بأقل راتب وأفضل فترة سداد، فالتمويل الشخصي هو من الطرق التي يبحث عنها أغلب الأفراد الذين يحتاجون إلى مبالغ مالية سريعة تساعدهم في شراء أو دفع المصاريف بسرعة، وعلى ذلك قامت عدد كبير من الشركات والبنوك بتوفير خدمات تمويلية سريعة بمبالغ مالية بسيطة تصل إلى 20 ألف ريال بأقل الإجراءات وموافقة فورية وسريعة، فعند حصولك على المبلغ المالي سوف يكون لديك فترة سداد طويلة حتى لا تتأثر بمبلغ القسط الشهري، ويمكنك أن تحصل على تمويلك بدون كفيل.

تمويل نقدي بدون كفيل

احصل على تمويل نقدي بمبلغ يبدأ من 5000 ريال وحتى 20 ألف ريال بدون كفيل وفترة سداد تصل حتى ثلاث سنوات، قرض للشباب 300 ألف ريال، وأيضا هناك بعض المزايا لهذا التمويل، فهو تمويل إسلامي ومتوافق مع الشريعة الإسلامية، وسوف تحصل على التمويل في نفس وقت التقديم، والتمويل بدون كفيل في حالة وجود سجل ائتماني جيد، ومتاح للسعوديين فقط داخل المملكة العربية السعودية، شروط تمويل السيارات للعاطلين عن العمل، في حين أن الشركة تقوم بتوفير تمويلات متنوعة للتمويل العقاري والتمويل الاستهلاكي والتمويل التأجيري للسيارات وامتلاك سيارة أحلامك من أحدث عروض السيارات التي توفرها الشركة في جميع الأوقات.

شروط التمويل النقدي

قامت الشركة بذكر عدد من الشروط التي يجب توافرها حتى تحصل على التمويل في أسرع وقت وبموافقة سريعة، والتي من أهمها أن يكون العمر لا يقل عن 21 عاما ولا يتخطى 60 عاما لجميع الموظفين بالقطاع الحكومي والقطاع الخاص، قرض 50 ألف ريال بدون تحويل راتب، وإذا كان المتقدم موظف بالقطاع الخاص فيجب أن يكون قد مر على فترة عمله بالوظيفة عام كامل قبل طلب التمويل، وأن يكون الراتب الشهري لا يقل عن 3000 ريال والتمويل للمواطنين السعوديين فقط، والحد الأدنى لمبلغ التمويل 5000 ريال وحتى الحد الأعلى وهو 20 ألف ريال، ويستمر التمويل بفترة سداد حتى ثلاث سنوات.

المستندات المطلوبة وطريقة التقديم

قدمت شركة عبد اللطيف جميل للسيارات الجديدة والمستعملة خدمة التمويل النقدي للأفراد بأقل راتب ومزايا متنوعة، كما أن الشركة وفرت حاسبة التمويل والتي توفر لك المبلغ والبرنامج الذي سوف تقم بسداده بعدما تحصل على تمويل نقدي إلكتروني حتى تتريث في اختياراتك، ويجب تقديم صورة من الهوية الوطنية، وتعريف بالراتب، وكشف حساب بنكي، ورقم حساب الآيبان، وسوف يتم الموافقة على طلبك في الحال وتحصل على تمويلك بإجراءات غير معقدة، والاتصال على رقم خدمة العملاء 8002442211 للمزيد من المعلومات.