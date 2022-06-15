نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مشروع الري والصرف بالأحساء في المقال التالي

عمر شويل - جدة أعلنت المؤسسة العامة للري بالمملكة العربية السعودية عبر موقعها الإلكتروني علي الإنترنت عن مشروع الري والصرف بالأحساء وذلك لما تتميز به منطقة الأحساء من “أهمية تاريخية عبر السنين، وما تحويه من عدد كبير من عيون وينابيع مياه طبيعية، ونظراً للحاجة الملحة لتطوير وتحسين نظامي الري والصرف الصحي بالمنطقة الذي ظل تقليدياً لفتره كبيره من الزمن، كان لزاماً علي حكومة المملكة تنفيذ مشروع للنهوض بمستوي الري والصرف في الأحساء من القنوات التقليدية الترابية التي تحمل كلا النظامين الخاصين بالري والصرف معاً في آن واحد وهو ما يؤدي إلي هدر كميات كبيرة من المياه وتلويث الأخري.

مشروع الري والصرف الصحي بالأحساء ونظرة هندسية

يعتمد المشروع هندسياً علي فصل قنوات الري عن قنوات الصرف الصحي بخلاف القائم سابقاً من نظام تقليدي حيث تتدفق مياه الصرف من بعض المزار إلي قنوات الري النابع من العيون الطبيعية ويتم هدر مياه الري من العيون إلي مجاري الصرف تبادلياً،، وقد تم إعداد نظام الفصل للحد من تدفق مياه عالية الملوحة للمزارع البعيدة عن ينابيع المياه العذبة، والتي أدت بدورها لتراكم نسب عالية من الأملاح في تربة هذه المزارع علي مر السنين والتي أثرت إلي انخفاض إنتاجية تلك الأراضي وانحسار رقعتها الزراعية مع الزمن،

الإسناد الهندسي للمشروع

قامت وزارة الزراعة والمياه بإسناد الدراسة الهندسية لمكتب واكوتي الاستشاري وشركة فيليب هولزمان الألمانية في عام 1964 م لإنشاء مشروع الري والصرف بالأحساء وتشغيله ، وما يجري حالياً من رفع كفاءة المشروع القديم يتمثل في :

رفع كفاءة وتطوير لعدد 32 ينبوع مياه طبيعي وربطها بقنوات الري عبر مناسيب جديدة

إنشاء قنوات ري جديدة بطول كيلو ونص الكيلو متر بمختلف المقاسات من الخرسانات المسلحة بدلا من القنوات الترابية.

إنشاء العديد من الخزانات لتخزين المياه الاستراتيجي لمواسم و أوقات الندرة.

تمهيد عدد من الطرق الزراعية بمسافة إجمالية ألفي كيلو متر طولي.

بالإضافة إلي نظام صرف تكميلي لقنوات الري مربوطة علي خزانات خرسانية للتبخير في نطاق بعيد

مستجدات المشروع وتحديثاته

كما لجأت الوزارة في العام 1977 لشركة بي آر جي أم الفرنسية لدراسة احتياطي المياه الجوفية بالمنطقة لمنع نضوب المياه الجوفية بها والذي يعتبر المصدر الوحيد للمياه بها وبالرغم من ذلك فقد نضبت آخر الينابيع بعام 1996 ولتدارك هذا الموقف استخدمت الوزارة بمشروع الري والصرف بالأحساء تقنيات الري بالمعالجة الثلاثية معتمدة علي مياه الصرف المعالج ومياه صرف الأمطار المعالج ووسائل الترشيد في مياه الري وموانع التبخير الهائل.

كما استطاعات المؤسسة العامة للري من تفعيل نظام الاسكادا علي شبكات الري كما يتضح من الفيديو التالي

خدمات منصة ري

تقدم المؤسسة العامة للري بالمملكة العربية السعودية خدماتها من خلال مجموعة من المنصات مثل منصة ري :