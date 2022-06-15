نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيفية تنظيم احتساب الأجور الشهرية الجديدة بالمملكة في المقال التالي

عمر شويل - جدة في شهر مايو الماضي 2022م تم اعتماد موعد الحد الأدنى للأجور بالمملكة العربية السعودية، ولذلك تم بدء تنفيذ القرار لأجور العاملين، ولذلك نقوم لمتابعينا الكرام الإعلان من خلال موقع ثقفني طريقة تنظيم احتساب الأجور الشهرية، حيث أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية قامت بإصدار العديد من القرارات الجديدة الصادرة، وهذا لكي يتم تحديد كم نسبة الحد الأدنى للأجور بالمملكة، ولذلك أوضحت الوزارة عن رفعت الحد الأدنى للرواتب إلى 4 آلاف ريال سعودي، بناءا على ذلك احتساب المواطن في نسبة التوطين المعتمدة، وأضاف إلى ذلك أن هذا بإستثناء الوظائف الصحية التي ارتفعت حدود واتبها بشكل كبير للغاية.

كيفية تنظيم احتساب الأجور الشهرية :

احتساب العامل السعودي الذي لا يقل الراتب الشهري الخاص به 4 آلاف ريال سعودي ولا يقل عن 3 آلاف ريال سعودي مخصص، ولذلك هذا إذا كان نصف موظف حسب نسبة التوطين في نطاقات أما بالنسبة للموظف الذي يقل راتبه عن 3 آلاف ريال، في هذه الحالة لا يتم احتسابه داخل هذه النسبة، أما في حالة إذا كان الراتب 4 آلاف ريال فأكثر، سوف يتم احتسابه داخل نسبة التوطين التي يجب على الشركة تحقيقها، وهذا بناءا على وزارة الموارد البشري.

وقد تجد الإشارة إلى أن متوسطات الرواتب الشهرية للموظفين السعوديين بين قطاعات سوق العمل، ولذلك يتراوح متوسط الرواتب داخل قطاع المحاسبة والمالية ما بين 120 ألف ريال سعودي و 17.5 ألف ريال سعودي، وأضاف إلى ذلك أن متوسط المدير المالي المقدم يصل إلى 120 ألف ريال سعودي.

ومن المؤكد أن رئيس التدقيق الداخلي حوالي 50 ألف ريال سعودي، حيث أن تم الايضاح على أن يقدر متوسط راتب المحلل المالي بقيمة مالية قد تصل إلى 24 ألف ريال سعودي، ولذلك يكون متوسط راتب المحاسب يصل إلى 17.5 ألف ريال سعودي.

وقد أضاف إلى ذلك أن قطات البناء والعقارات يكون متوسط راتب المدير التنفيذي حوالي 100 ألف ريال سعودي في الشهر، ولذلك المدير المعماري يصل راتبه الشهري إلى 70 ألف ريال سعودي، أما بالنسبة لمدير المشروع 70 ألف ريال سعودي، حيث أن متوسط الراتب الشهري لمدير المبيعات والتأجير يصل إلى 29 ألف ريال سعودي.