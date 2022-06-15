بطاقة هوية وطنية ، تساعد المملكة العربية السعودية مواطنيها لاستخراج بطاقات الهوية الوطنية بسهولة كبيرة من خلال مواقع الانترنت حيث يمكن عبر موقع أبشر الإلكتروني استخراج البطاقة عند الوصول للسن المحدد، كما يمكن إتباع الخطوات اللازمة لسهولة التسجيل بالموقع، ونجد أولياء الأمور يبحثون عن كيفية استخراج البطاقة لأبنائهم فور إتمام السن المناسب، وفي هذا المقال سوف نوضح خطوات إصدار بطاقة هوية وطنية بالمملكة العربية السعودية.

خطوات إصدار بطاقة هوية وطنية بالمملكة السعودية

بطاقة هوية وطنية ، تتميز خطوات إصدار بطاقة هوية وطنية بالسهولة الكبيرة إذ أنها تتم من خلال الانترنت عبر موقع أبشر والذي يوفر خدمات كثيرة ومميزة للمواطنين بالمملكة العربية وتتمثل تلك الخطوات فيما يلي:

تسجيل الدخول على موقع أبشر الإلكتروني وذلك من خلال تسجيل مستخدم جديد أو الدخول بالاسم وكلمة المرور.

اختيار خدمة الأحوال المدنية وإدخال رقم هوية ولي الأمر.

تحديد نوع التقويم وتاريخ الميلاد ورمز التحقق والتأكد من صحة جميع البيانات المدخلة.

تحديد السكن والضغط على تفعيل إصدار بطاقة الهوية ثم اختيار الفرع الأقرب لاستلام البطاقة.

تحديد موعد الاستلام والضغط على تأكيد ثم موافق.

شروط إصدار بطاقة هوية وطنية بالمملكة العربية السعودية

يمكن إصدار بطاقة الهوية ولكن بعد التأكد من توافر جميع الشروط اللازمة والتي تتمثل فيما يلي:

تقديم تعريف لولي الأمر والمؤهل الدراسي.

وجود ضامن مع الشخص طالب البطاقة يكون يكبره في السن.

وجود الأصل والصورة من شهادة الميلاد وسجل الأسرة مع تعبئة نموذج الطلب بالبيانات الصحيحة.

توفير صورة ملونة بالزي السعودي بمقاس 6*4 ويلزم أن يكون عمر المتقدم 16 عاما.

مميزات موقع أبشر الإلكتروني

يعتبر موقع أبشر من أفضل الخدمات التي قدمتها المملكة العربية السعودية للمواطنين المقيمين بها حيث يمكن من خلال الموقع تسجيل المواليد، تجديد وإصدار البطاقات الوطنية إلى جانب إمكانية معرفة نتائج الطلاب وتسجيل الطلاب الجدد في مرحلة الابتدائية أو رياض الأطفال، كل ذلك يسهل عبر الموقع دون الحاجة إلى تكبد الكثير من الوقت والجهد، كما يمكن من خلال موقع أبشر الالكتروني متابعة حالة الأبناء الدراسية لهذا فإن الموقع بمثابة خدمة كبيرة لأولياء الأمور، ومن الجدير بالذكر إمكانية استخراج تأشيرات السفر وتجديد جواز السفر عبر موقع أبشر الإلكتروني أيضا.