“الدول المعتمدة” الدول المسموح استقدام العمالة منها للسعودية 2022 تحت إشراف وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعيّة 

الدول المسموح استقدام العمالة منها للسعودية 2022 حيث تحرص وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعيّة في المملكة العربية السعودية على تنظيم كافة الإجراءات الخاصة باستقدام العمالة المنزليّة، وتكون هي الدول المعتمدة رسميا لكي يتم من خلالها استقدام العمالة المنزلية للعمل في المملكة العربية السعودية، حيث يتم ذلك من خلال التصريح بالدّول المسموح الاستِقدام منها، والدول التي يمنع استقدام العمالة منها، وسوف نستعرض الآن الدول المسموح استخدام العمالة المنزلية منها في المملكة العربية السعودية.

الدول المسموح استقدام العمالة منها للسعودية 2022

كام راتب العاملة التايلاندية في السعودية 1443 وكيفية الاستقدام من تايلاند تعتبر العمالة المنزلية في السعودية واحدة من أهم المهن والأعمال التي يحتاج إليها الكثير من الأشخاص ويتم اللجوء إلى اختيار العمالة المنزلية من الخارج والتي تتم من خلال المكاتب المخصص لذلك، وقد حددت وزارة الموارد البشرية السعودية بعد الدول التي يتم السماح من خلالها باستقدام العمالة المنزلية، حيث تسمح حكومة المملكة العربية السعودية استقدام العمالة المنزلية من ست عشرة دولة تتوزع على مختلف دول العالم، وقد جاءت هذه الدول على النحوّ التالي.

الفلبين.

النيجر.

الهند.

باكستان.

بنجلادش.

سريلانكا.

فيتنام.

موريتانيا.

أوغندا.

إريتريا.

جنوب إفريقيا.

مدغشقر.

أزبكستان.

كمبوديا.

مالي.

كينيا.

طريقة استقدام العمالة في السعودية

ونجد أن عملية استِقدام العمالة في المملكة العربية السعودية والتي تتم تم إشراف وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية، وتتم من خلال اتباع بعض التعليمات الخاصة بالاستقدام وإجراءاته المُتاحة عبر منصة مُساند الإلكترونيّة، وهي المنصة الإلكترونية المخصصة لكي يتم تسجيل رغبات استقدام العمالة المنزلية في السعودية، ويتم ذلك بسهولة على النحوّ التالي: