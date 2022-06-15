“الدول المعتمدة” الدول المسموح استقدام العمالة منها للسعودية 2022 تحت إشراف وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعيّة 

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الدول المسموح استقدام العمالة منها للسعودية 2022 حيث تحرص وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعيّة في المملكة العربية السعودية على تنظيم كافة الإجراءات الخاصة باستقدام العمالة المنزليّة، وتكون هي الدول المعتمدة رسميا لكي يتم من خلالها استقدام العمالة المنزلية للعمل في المملكة العربية السعودية، حيث يتم ذلك من خلال التصريح بالدّول المسموح الاستِقدام منها، والدول التي يمنع استقدام العمالة منها، وسوف نستعرض الآن الدول المسموح استخدام العمالة المنزلية منها في المملكة العربية السعودية.
الدول المسموح استقدام العمالة منها للسعودية 2022
كام راتب العاملة التايلاندية في السعودية 1443 وكيفية الاستقدام من تايلاند تعتبر العمالة المنزلية في السعودية واحدة من أهم المهن والأعمال التي يحتاج إليها الكثير من الأشخاص ويتم اللجوء إلى اختيار العمالة المنزلية من الخارج والتي تتم من خلال المكاتب المخصص لذلك، وقد حددت وزارة الموارد البشرية السعودية بعد الدول التي يتم السماح من خلالها باستقدام العمالة المنزلية، حيث تسمح حكومة المملكة العربية السعودية استقدام العمالة المنزلية من ست عشرة دولة تتوزع على مختلف دول العالم، وقد جاءت هذه الدول على النحوّ التالي.
- الفلبين.
- النيجر.
- الهند.
- باكستان.
- بنجلادش.
- سريلانكا.
- فيتنام.
- موريتانيا.
- أوغندا.
- إريتريا.
- جنوب إفريقيا.
- مدغشقر.
- أزبكستان.
- كمبوديا.
- مالي.
- كينيا.
طريقة استقدام العمالة في السعودية
ونجد أن عملية استِقدام العمالة في المملكة العربية السعودية والتي تتم تم إشراف وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية، وتتم من خلال اتباع بعض التعليمات الخاصة بالاستقدام وإجراءاته المُتاحة عبر منصة مُساند الإلكترونيّة، وهي المنصة الإلكترونية المخصصة لكي يتم تسجيل رغبات استقدام العمالة المنزلية في السعودية، ويتم ذلك بسهولة على النحوّ التالي:
- في البداية يتم التوجه المُباشِر إلى منصة مُساند الإلكترونيّة.
- ومن ثم يتم اختيار تسجيل الدخول إلى المنصة بإدراج بيانات الدّخول كلّ في المكان المخصص لها.
- بعد ذلك يتم تحديد نوع التأشيرة.
- يتم تحديد البلد التي توّد الاستقدام منه.
- ثم يتم اختيار كنوع الاستقدام، وهنا يتم اختيار (الخادمات).
- يتم اختيار ثلاث شركات ومكاتب الاستقدام.
- بعد ذلك يتم اختيار إرسال الطلب إلى مكتب أو شركة الاستقدام.
- يتم الموافقة على الشروط بعد ان يتم الاطلاع على بنود وشروط التعاقد مع الشركات.
- بالإضافة إلى تحديد الصفات المرجوّة في الخادمة المراد استقدامها.
- تسديد المبلغ اللازم لاستقدام العُمالة المنزليّة.
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