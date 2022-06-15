نظام التقاعد الجديد للمعلمين 1443 وشروط التقاعد للمعلمين في المملكة

نظام التقاعد الجديد للمعلمين 1443 والتعديلات التي تمت هو أمر يرغب في معرفته العدي من المعلمين داخل أراضي المملكة العربية السعودية، حيث قامت مؤسسة التقاعد بالإعلان عن بعض التغيرات التي تم إضافتها علي نظام التقاعد المدني خاصة للمعلمين في المملكة العربية السعودية، حيث تضمن النظام الجديد تغيير عدد من المواد المتعلقة بفترة تقاعد العمال، وقد شملت تلك التعديلات العاملين في مجال التعليم، والتي تتعلق باستحقاق الموظفين للمعاش التقاعدي، ومن المعروف أن مؤسسة التقاعد السعودية هي مناهم المؤسسات العامة التي توجد في المملكة،واليت تعمل علي إدارة معاشات وأنظمة التقاعد المختلفة، كانت المؤسسة في السابق تابعة لوزارة المالية السعودية إلي أن أصبحت مؤسسة مستقلة إداريًا تختص برواتب ومعاشات المتقاعدين في القطاعين العسكري والمدني.

نظام التقاعد الجديد للمعلمين 1443

من خلال المقال يمكنك التعرف علي التقاعد المبكر وشروطه، أما عن التعديلات التي قامت مؤسسة التقاعد بإضافتها فهي كالتالي:

الموظف يستحق معاش نهاية خدمة عند بلوغ سن الخدمة المحسوبة في التقاعد 25 سنة على الأقل.

يمكن للموظف طلب الإحالة إلى التقاعد واستلام المعاش بعد انتهاء مدة الخدمة المحسوبة للتقاعد على أن لا تقل عن عشرين سنة ويشترط موافقة اختصاصي الإحالة.

عند إنتهاء الخدمة في حالة الإلغاء أو الفصل من العمل بقرار من مجلس الوزراء أو بأمر تأديبي، يستحق الموظف معاشًا علي إن يتم حساب مدة خدمته من أجله عند التقاعد وهو ما يقرب من خمسة عشر سنه.

في حالة الوفاة تنتهي خدمة الموظف وفي حالة العجز أو سن التقاعد يستحق الموظف معاشًا.

معادلة الراتب التقاعدي بمدة الخدمة بمعدل 40 جزءاً من متوسط ​​الراتب الشهري خلال السنتين الأخيرتين، عن كل سنة خدمة تحتسب عند التقاعد.

لا يجوز أن يتجاوز المعاش أربعة أخماس المتوسط ​​ولا يؤثر على ضرورة الاستمرار في خصم مزايا التقاعد طوال مدة الخدمة.

في حالة تخفيض الراتب أو الامتناع عن الصرف يحسب المتوسط ​​كما لو كان الراتب كاملاً، وإذا كانت مدة الخدمة أقل من عامين فيتم حساب المتوسط ​​على أنه الخدمة الفعلية بأكملها.

شروط التقاعد للمعلمين 1443

من خلال المقال يمكنك التعرف علي حالات ايقاف معاش التقاعد، أما عن شروط التقاعد فهي كالتالي:

