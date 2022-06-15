الهيئة السعودية للملكية الفكرية تسجيل دخول

الهيئة السُّعُودية للملكية الفكرية، حيث تعد هذه الهيئة من بين الهيئات الهامة في المملكة العربية السُّعُودية، حيث تهدف الهيئة السُّعُودية للملكية الفكرية إلى تنظيم وترتيب مجالات العمل الملكية الفكرية داخل الأراضي السُّعُودية، والعمل علي دعمها وتنميتها وتطويرها ورعايتها ووضع نظام يعمل علي حمايتها وإنفاذها بل والارتقاء بها، ويتم ذلك وفق أفضل الممارسات التي تتم بشكل عالمي، وترتبط الهيئة تنظيمياً برئيس مجلس الوزراء بشكل مباشر، وتقدم المنصة خِدْمَات إلكترونية متعددة لجميع المواطنين في المملكة، بالإضافة إلى القدرة للحصول علي استشارات عمل متنوعة من المنصة، وسوف نوضح لكم رابط تسجيل دخول منصة الهيئة السُّعُودية للملكية الفكرية.

الهيئة السُّعُودية للملكية الفكرية

يستطيع جميع المواطنين وممارسي الأعمال المختلفة تسجيل دخول منصة الهيئة السُّعُودية للملكية الفكرية، والحصول علي استفادة كبيرة من المنصة في أي وقت علي مدار اليوم، ويتم تسجيل دخول المنصة بهذه الخطوات:

الدخول إلى رابط المنصة التالي: الهيئة السُّعُودية للملكية الفكرية.

النقر علي تبويب المجالات التي تتضمن (العلامات التجارية، براءات الاختراع، حق المؤلف، النماذج الصناعية، وغيرها).

تحديد الخدمة التي يرغب كل شخص في القيام بها.

النقر علي بَدْء الخدمة.

الإبلاغ عن انتهاك

يمكن أن يتم العمل علي رفع دعوي انتهاك عبر منصة الهيئة السُّعُودية للملكية الفكرية بواسطة تنفيذ الخطوات التالية:

يجب الدخول إلي رابط أداء الخدمة التالي: الإبلاغ عن انتهاك.

النقر علي تبويب الدخول بواسطة النفاذ الوطني الموحد.

الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة بالدخول.

النقر علي التقديم بخدمات الإبلاغ عن انتهاك.

تحديد مجال الانتهاك الذي يتم التبليغ عليه.

تسجيل بيان تفصيلي عن الانتهاك الذي يتم التعرض إليه.

النقر علي تقديم الطلب.

مسار المصنفات المكتوبة

أكدت هيئة الملكية الفكرية عن إتاحة وتوفير التسجيل الاختياري للمسار الخاص بالمصنفات المكتوبة حتي تنضم إلى المصنفات التي تتضمنها خدمة التسجيل الاختياري، وقد تم التوضيح بأن المصنفات المكتوبة هي المصنفات التي يتم التعبير عنها بواسطة الكلمات أياً كان النوع الخاص بها، ومثل ذلك الكتب أو الكتيبات، وتشمل أيضاً المجال الأدبي أو المجال العلمي والفني، وذلك بغرض العمل علي تشجيع الإبداعات في المسارات المتنوعة في المجال الخاص بحق المؤلف، بما يساعد علي تحسين القدرة التنافسية وتنظيم الأصول الغير ملموسة.