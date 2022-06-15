نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نظام التقاعد الجديد 1443 “تفاصيل” اجتماع مجلس الوزراء السعودي تعرف علي شروط التقاعد المبكر في المقال التالي

عمر شويل - جدة نظام التقاعد الجديد 1443 الذي تم الإعلان عنه مؤخرًا بعد الاجتماع الذي أجراه مجلس الوزراء السعودي أمس الثلاثاء، وقد صدر خلال الاجتماع عدد من القرارات، ومنها تعديل نظام التقاعد، والتأمينات الاجتماعية، ومن الجدير بالذكر أن مؤسسة التقاعد بالمملكة هي مؤسسة مستقلة، وقد في بدايتها تتبع وزارة المالية، وتهدف هذه المؤسسة الي ضبط، وتوفير المعاشات التقاعدية للمستحقين من العسكرين أو المدنيين كما أنها تضبط الأمور المالية بالمملكة طبقًا لعدد من الشروط، ولمعرفة تفاصيل قرار التقاعد الجديد تابع المقال.

تفاصيل نظام التقاعد الجديد 1443

قام مجلس الوزراء بالمملكة العربية السعودية بالموافقة على تعديل نظام التقاعد المدني، وذلك خلال اجتماعه أمس الثلاثاء الموافق 15 ذي القعدة 1443، والموافق ميلاديًا 14-6-2022، وكان هذا الاجتماع برئاسة “الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود” خادم الحرمين الشريفين حيث تمت الموافقة على التعديل الصادر من المرسوم الملكي برقم (م/ 41) بتاريخ 29- 7- 1393هـجريًا، وأيضًا نظام التأمينات الصادر برقم (م / 33) وتاريخ 3 / 9 / 1421هـ بتاريخ ٣٢-٧-١٤٢٤ هجريًا الذي يقر استحقاق المواطن المتقاعد على مكافأة معاش تقاعد.

شروط التقاعد المدني الجديد

تم الإعلان عن عدد من الشروط الهامة التي صدرت من مجلس الوزراء، وهي كالتالي:

تفاصيل قرارات مجلس الوزراء السعودي اليوم 14 يونيو 2022https://t.co/0FvaaAQj2b — وكالة سوا الإخبارية (@palsawa) تفاصيل قرارات مجلس الوزراء السعودي اليوم 14 يونيو 2022https://t.co/0FvaaAQj2b — وكالة سوا الإخبارية (@palsawa) June 14, 2022

أن تقوم الجهة المعنية بالموافقة على التقاعد المدني.

يتم صرف مكافأة نقدية طبقًا للنظام الجديد إن لم يكن المواطن قد بلغ المدة المحددة للحصول على معاش التقاعد.

في حالة انتهاء فترة خدمة الفرد لأي من الأسباب باستثناء الفصل التأديب يكون الموظف من المستحقين وفقًا لمدة خدمته.

يجب أن يكون المتقدم قد قضى ٢٠ عام في الخدمة.

أن توفي الموظف أو أصابه العجز، وبلوغه السن المحدد للتقاعد فيستحق الحصول على المعاش بالكامل.

تفاصيل نظام التقاعد الجديد١٤٤٣

جاءت شروط التقاعد المبكر كالتالي:

يجب أن يكون طلب التقاعد قبل ٥ سنوات من السن الأصلي للتقاعد النظامي.

قضاء الموظف ٢٠ عامًا في الخدمة.

يجب أن يكون طلب التقاعد بسبب العجز.

آلية حساب التقاعد المدني

يتم احتساب نظام التقاعد من خلال عدد من المعايير، والضوابط، وجاءت كالتالي: