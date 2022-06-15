الاستعلام عن نتائج الحج 2022 الان في السعودية عبر الموقع الرسمي لوزارة الحج والعمرة واعتمرنا

الاستعلام عن نتائج الحج 2022

أعلنت منذ قليل وزارة الحج والعمرة بالمملكة العربية السعودية، عن النتائج الخاصة بالقرعة الإلكترونية للحجاج من داخل المملكة، لموسم الحج الحالي، وأوضحت الوزارة أنه تقدم للقرعة هذا العام حوالي 390 ألف شخص من داخل السعودية.

وأوضحت الوزارة انه يمكن الاستعلام عن نتائج الحج 2022 عن طريق اتباع الخطوات التالية:

في البداية يقوم المستخدم بالدخول إلى الموقع الرسمي الخاص بوزارة الحج والعمرة من هنا.

من القائمة الرئيسية يختار المستخدم الخدمات الإلكترونية.

يتم الضغط على الاستعلام عن حالة الطلب.

يتم إدخال البيانات المطلوبة والتي تشمل رقم الحجز ورقم الهوية او الإقامة.

يقوم المستخدم بكتابة الرمز المرئي الموجود على الشاشة.

يضغط المستخدم على الأيقونة الخاصة بالاستعلام عن الطلب.

تظهر للمستخدم النتيجة المراد الاستعلام عنها.

الاستعلام عن نتيجة قرعة الحج عبر اعتمرنا