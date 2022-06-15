نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الاستعلام عن نتائج الحج 2022 الان في السعودية عبر الموقع الرسمي لوزارة الحج والعمرة واعتمرنا في المقال التالي
الاستعلام عن نتائج الحج 2022 من اكثر ما يبحث عنه في الوقت الراهن المواطنين والمقيمين في السعودية، بعد ايام من قفل باب التسجيل في القرعة الخاصة بالحج الداخلي، وسوف نقوم معكم من خلال المقال التالي بعرض كل ما يهمكم عن نتائج قرعة الحج 2022 بالسعودية وخطوات الاستعلام عنها فتابعونا.
الاستعلام عن نتائج الحج 2022
أعلنت منذ قليل وزارة الحج والعمرة بالمملكة العربية السعودية، عن النتائج الخاصة بالقرعة الإلكترونية للحجاج من داخل المملكة، لموسم الحج الحالي، وأوضحت الوزارة أنه تقدم للقرعة هذا العام حوالي 390 ألف شخص من داخل السعودية.
وأوضحت الوزارة انه يمكن الاستعلام عن نتائج الحج 2022 عن طريق اتباع الخطوات التالية:
- في البداية يقوم المستخدم بالدخول إلى الموقع الرسمي الخاص بوزارة الحج والعمرة من هنا.
- من القائمة الرئيسية يختار المستخدم الخدمات الإلكترونية.
- يتم الضغط على الاستعلام عن حالة الطلب.
- يتم إدخال البيانات المطلوبة والتي تشمل رقم الحجز ورقم الهوية او الإقامة.
- يقوم المستخدم بكتابة الرمز المرئي الموجود على الشاشة.
- يضغط المستخدم على الأيقونة الخاصة بالاستعلام عن الطلب.
- تظهر للمستخدم النتيجة المراد الاستعلام عنها.
الاستعلام عن نتيجة قرعة الحج عبر اعتمرنا
- في البداية يقوم المستعلم بتحميل التطبيق من المتجر في حالة عدم وجوده لديه.
- يتم فتح التطبيق اعتمرنا.
- من القائمة الأساسية يتم اختيار الأيقونة الخاصة بالخدمات الإلكترونية.
- يضغط المستخدم على الزر الخاص بالاستعلام عن حالة الطلب.
- يتم إدخال الرقم الخاص بالحجز.
- يتم كتابة الرقم الخاص بهوية المستعلم أو رقم الإقامة.
- يقوم المستعلم بإدخال رمز التحقق المرئي في الخانة المخصصة لذلك.
- ينقر المستخدم على الأيقونة الخاصة بالاستعلام عن الطلب.
- تظهر نتيجة الاستعلام الخاصة بالمستعلم عنه.
حج الداخل 2022
يذكر أن وزارة الحج والعمرة بالمملكة العربية السعودية قد أطلقت المسار الإلكترونية الخاص بتسجيل الحجاج من داخل المملكة للمواطنين والمقيمين الراغبين في أداء فريضة الحج للموسم الحالي، والذين تم اختيارهم بنظام القرعة، وأوضحت الوزارة أنه يجب ألا يزيد سن المتقدمين للحج عن 65 سنة، بالإضافة أن الأولوية ستكون لمن يسبق له الحج بالإضافة إلى اكماله للتحصين، وذلك حسب حالته في تطبيق توكلنا.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الاستعلام عن نتائج الحج 2022 الان في السعودية عبر الموقع الرسمي لوزارة الحج والعمرة واعتمرنا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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