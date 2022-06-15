موعد إجازة الحج للقطاع الحكومي بالسعودية 1443

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موعد إجازة الحج للقطاع الحكومي 1443، وإجازة الحج وعيد الأضحى إجازة رسمية يحصل عليها موظفي القطاعات المختلفة في المملكة العربية السعودية، العامة والخاصة والحكومية، وتكون الإجازة مدفوعة الأجر فيحصل الموظف على راتبه كامل بدون نقص أي مبالغ مالية، وذلك طبقًا لقوانين مجلس الوزراء في المملكة العربية، وتختلف إجازة الحج وعيد الأضحى في القطاع العام والحكومي عن إجازة القطاع الخاص، فتبدأ إجازة القطاع العام والحكومي باكرًا للمشاركة في استقبال الحجاج المسلمين من جميع دول العالم.
موعد إجازة الحج للقطاع الحكومي 1443
أعلنت الحكومات السعودية عن موعد إجازة الحج لموظفي القطاع الحكومي من مواطني المملكة العربية السعودية، وذلك بعد أن سمحت المملكة العربية لأكثر من مليون مسلم من خارج وداخل المملكة العربية بالدخول إلى العاصمة المقدمة هذا العام وممارسة فريضة الحج، طبقًا لمجموعة من الشروط التي حددتها وزارة الحج والعمرة، وصرح مجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية، بأن الإجازة الرسمية للحج للعاملين في القطاع الحكومي تبدأ بشكل مبكر، للمساعد في استقبال الحجاج من خارج وداخل المملكة، وذلك خلال الأيام التالية:
- يحصل العاملين في القطاع الحكومي على إجازة رسمية بمناسبة الحج بداية من يوم الاثنين الموافق 5 ذو الحجة 1443 هجريًا والموافق 4 يوليو 2022 ميلاديًا.
- تنتهي الإجازة يوم الثلاثاء الموافق 13 ذو الحجة 1443 هجريًا والموافق 12 يوليو 2022 ميلاديًا.
موعد إجازة الحج للقطاع الخاص 1443
صرح مجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية بحصول العاملين في القطاع الخاص بالمملكة العربية السعودية على إجازة رسمية مدفوعة الأجر بمناسبة الحج والعيد الأضحى المبارك، وأكد المجلس بوجود هيئة مسؤولة عن مراقبة تنفيذ الشركات والهيئات الخاصة للإجازة الرسمية للموظفين، والتي تبدأ في اليوم التالي:
- تبدأ الإجازة الرسمية للحج للعاملين في القطاع الخاص بالمملكة العربية السعودية من يوم الجمعة الموافق 8 يوليو 2022 ميلاديًا والموافق 9 ذو الحجة 1443 هجريًا.
- تستمر إجازة الحج الرسمية للقطاع الخاص لمدة 5 أيام.
- تنتهي الإجازة الرسمية يوم الثلاثاء الموافق 13 ذو الحجة 1443 هجريًا والموافق 12 يوليو 2022 ميلاديًا.
- يحصل الموظف على راتبه كاملًا ولا يتم خصم أي مبالغ مالية، بشرط أن يعود للعمل في الموعد المحدد.
إجازة الحج للعاملين في البنوك السعودية 1443
صرح البنك المركزي في المملكة العربية السعودية عن مواعيد بداية وانتهاء الإجازة الرسمية للحج لجميع الموظفين، والتي جاءت كالتالي:
- تبدأ الإجازة الرسمية لموظفي البنوك السعودية من مساء يوم الأربعاء 7 ذو الحجة 1443 هجريًا والموافق 6 يوليو 2022 ميلاديًا.
- تستمر الإجازة حتي نهاية يوم الأربعاء 14 ذو الحجة 1443 هجريًا والموافق 13 يوليو 2022 ميلاديًا.
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