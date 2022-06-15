نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مجلس الوزراء تعديل نظام التقاعد المدني.. تعرف على اخر قرارات مجلس الوزراء السعودي في المقال التالي

عمر شويل - جدة مجلس الوزراء تعديل نظام التقاعد المدني أعلن اليوم الاربعاء مجلس الوزراء بالمملكة العربية السعودية عن تعديل النظام الخاص بالتقاعد والتامينات الاجتماعية ونظام تبادل المنافع بين النظامين المدني والعسكري ونظام التأمينات الاجتماعية، هذا وسوف نقوم معكم من خلال الأسطر القليلة القادمة بشرح تفصيل التعديلات فتابعونا.

مجلس الوزراء تعديل نظام التقاعد المدني

وحسب ما ذكرت وكالات الاخبار السعودية اليوم عن القرارات التي اصدرها مجلس الوزراء بالمملكة برئاسة سمو الملك سلمان بن عبد العزيز فهي كالتالي:

تعديل المادة 28 من الدستور السعودي ليصبح كالتالي :

إذا لم يعد العسكري متمتعا بالجنسية السعودية ، يمنح مكافأة تحسب تبعا للمادتي رقم 9 و10 من هذا النظام.

تعديل المادة 38 من نظام التقاعد المدني كالتالي:

إذا لم يعد الموظف متمتعا بالجنسية السعودية فإنه يحصل على مكافآة تحسب تبعا للمادة 23 من هذا النظام.

قرارات مجلس الوزراء اليوم

وافق المجلس على التباحث مع الجانب السنغالي حول حول مشروع مذكرة التفاهم الخاص بالمشاورات السياسية.

الباحث مع حكومة المملكة الأردنية حول التعاون في مجال الطاقة.

الموافقة على تنظيم مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة.

وافق المجلس على مذكرة التعاون بين المملكة العربية السعودية ومصر في مجال البريد.

الموافقة على التباحث بين المملكة ومصر في مجال القانون.

الموافقة على مذكرة تعاون بين المملكة العربية السعودية والجمهورية العراقية في مجال الربط الكهربائي.

حكومة المملكة ورؤية 2030

يذكر أنه منذ أن تولى جلالة الملك سلمان بن عبد العزيزمقاليد الحكم في المملكة، وإعلان ولي العهد محمد بن سلمان عن خطة تطوير المملكة 2030، بدأت العديد من الإصلاحات والقيام بإطلاق العديد من الخدمات الجديدة للمواطنين والمقيمين، تيسيرا عليهم عمل الخدمات بسهولة، كما تم عقد العديد من الاتفاقيات مع الدول المجاورة في عدد كبير من المجالات والتي من شانها العمل على تطوير المملكة في العديد من المجالات الهامة، والتي ستعمل بتطبيقها على عمل خطوات تقدم سريعة للملكة على المستويين المحلي والعالمي، كما تم البدء في سعودة العديد من المهن لتقليل نسبة البطالة بين الشباب السعودي وتقليل العمالة الأجنبية الموجودة في المملكة.