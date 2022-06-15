نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قرار مكافأة نهاية الخدمة للموظف وكيف يتم احتساب مكافأة نهاية الخدمة في المقال التالي
عمر شويل - جدة قرار مكافأة نهاية الخدمة للموظف الصادر من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية . وتصريحها عن كيف يتم احتساب مكافأة نهاية الخدمة الذي أكدته الوزارة بأن مكافأة نهاية الخدمة . يتم احتسابها بناءً علي بعض الضوابط المنظمة لذلك الشأن لكافة الموظفين كما أن مكافأة نهاية الخدمة للموظف يتم احتسابها وفقاً لما يتقاضاه الموظف . كذلك بجانب تحديد القيمة وفقاً لإجمالي الدخل وحسب خطوات احتساب مكافأة نهاية الخدمة للموظف المنصوص عليها من الوزارة . وفيما يخص ضوابط احتساب مكافأة نهاية الخدمة المنظمة لمكافأة نهاية الخدمة للموظف . ذلك ما سنتعرف عليه عبر سطور مقال اليوم من “موقع ثقفني” .
قرار مكافأة نهاية الخدمة للموظف الصادر من وزارة الموارد البشرية
قرار مكافأة نهاية الخدمة للموظف صرحت عنها الوزارة بأنه يتم احتسابه بناءً علي إجمالي ما يتقاضاه . العامل داخل المؤسسة التي يعمل بها كما أن مكافأة نهاية الخدمة يحسب لها مبلغ مادي يتم دفعه عن طريق صاحب العمل . الواجب دفعه للعامل داخل مؤسسته وذلك في حالة نهاية العلاقة التعاقدية بينهما في العمل . كذلك بجانب أن طريقة احتساب مكافأة نهاية الخدمة للموظف وضحتها الوزارة عبر حسابها الرسمي علي تويتر . وقالت بأنه يجوز بين صاحب العمل والعامل بمؤسسته علي أنه مكافأة نهاية الخدمة لا تتضمن جميع مبالغ العمولات أو جزء منها . كما يمكن أن تكون مكافأة نهاية الخدمة للموظف قابلة أن تزيد أو تنقص وذلك يترتب علي . ما تم الاتفاق عليه بين الطرفين . وفي سطور مقال اليوم من “موقع ثقفني” القادمة سنعرض شروط مكافأة نهاية الخدمة .
قرار مكافأة نهاية الخدمة للموظف والشروط الخاصة بصرفها
شروط مكافأة نهاية الخدمة نصت عليها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية كالآتي :-
- يحصل الموظف علي مكافأة نهاية الخدمة بثلث قيمتها في حالة الاستقالة من العمل عن . خدمة لا تقل عن سنتين أو ثلاثة ولا تزيد عن خمسة أعوام داخل العمل .
- كما أن مكافأة نهاية الخدمة للموظف يحصل علي ثلثي مكافأة نهاية الخدمة في حالة زيادة المدة في العمل عن 5 سنوات متتالية .
- كذلك بجانب أن قرار مكافأة نهاية الخدمة للموظف بحصوله علي مكافأة نهاية الخدمة بشكل كامل وذلك عندما . يكون قد مر علي فترة عمله داخل المؤسسة مدة لا تقل عن عشرة أعوام أو أكثر من ذلك .
- كما في سطور مقال اليوم من “موقع ثقفني” القادمة سنتعرف علي الحالات الاستثنائية في صرف مكافأة نهاية الخدمة .
الحالات الاستثنائية في صرف مكافأة نهاية الخدمة
مكافأة نهاية الخدمة للموظف تصرف لحالات استثنائية وفقاً لما نص علي القرار الصادر من وزارة الموارد البشرية . حيث أن مكافأة نهاية الخدمة تصرف بشكل كامل في حالة تقديم الاستقالة النهائية من العمل . كما أن مكافأة نهاية الخدمة تصرف أيضاً في حالة أنه تم ترك العمل ذلك نتيجة قوة خارجة عن إرادة العامل كذلك بجانب . أن مكافأة نهاية الخدمة تصرف لأي عاملة أنهت عقد العمل بينها وبين صاحب العمل في خلال ستة شهور . من التاريخ الخاص بزواجها أو في خلال ثلاث شهور من تاريخ وضعها لأي طفل . تلك هي الحالات الاستثنائية في صرف مكافأة نهاية الخدمة عبر سطور موقعكم المفضل “موقع ثقفني” .
طريقة احتساب مكافأة نهاية الخدمة للموظف
الطريقة التي يتم احتساب مكافأة نهاية الخدمة هي عبر الخطوات التالية :-
- يتم تسجيل الدخول علي الموقع الرسمي الخاص بموقع بوابة الثقافة العمالية .
- كما يتم اختيار أيقونة حاسبة مكافأة نهاية الخدمة عبر الصفحة الرئيسية بالموقع .
- كذلك من الضروري في طريقة مكافأة نهاية الخدمة تسجيل البيانات المطلوبة علي حاسبة مكافأة نهاية الخدمة .
- تلك هي الخطوات الخاصة بحساب مكافأة نهاية الخدمة عبر موقعكم المفضل “موقع ثقفني” .
قرار مكافأة نهاية الخدمة للموظف الصادر من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وذلك لحرص الوزارة . علي حقوق العاملين الخاصة بهم في أي عمل وذلك في الحالات التي يتم بها إنهاء عقد العمل بين العامل . وصاحب العمل وذلك ما تم عرض تفاصيله داخل مقال اليوم من “موقع ثقفني” .
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