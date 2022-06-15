خطوات الشراء بالتقسيط من ردسي عبداللطيف جميل

تمكنت مؤسسة عبد اللطيف جميل من تقديم أفضل المنتجات العالمية وتوفيرها للعملاء السعوديين، إضافة إلى إنشاء موقعها الإلكتروني “ردسي” ومتاجرها الجديدة ويعتبر موقعها محطة شاملة للإلكترونيات وأجهزة التكييف والأجهزة المنزلية، ويتمتع بخدماته المتعددة بالسوق السعودي، ويتيح للعميل الشراء بالتقسيط على فترات زمنية متغيرة لتلبية كل الاحتياجات، ولدى الشركة حاليًا العديد من الشراكات مع الشركات العالمية مثل شارب وتوشيبا ودورا ووايت والعديد من الشركاء الأخرى.

سبب تهافت السعوديين للتقسيط

يستطيع المواطن شراء المنتجات بالتقسيط دون الحاجة إلى التقديم بطلب للحصول على المنتج، ويمكن دفع قيمة المنتج من خلال وضع مبلغ معين في البنك كوديعة، ويتم تسديد قيمة الأقساط من الفوائد الخاصة بالوديعة، إضافة إلى إمكانية استرجاع المبلغ مرة أخرى، كما أن حجم الالتزامات على رأس الأسرة السعودية ومقدار الموارد المالية المطلوبة من رب كل أسرة، والتي قد تتجاوز قدرته المالية مما يجبره على استخدام الأقساط.

شروط تقسيط ردسي عبداللطيف جميل

تطلب شركة عبد اللطيف جميل من مقدم الطلب شراء أحد منتجاته على موقعها الإلكتروني في خدمة التقسيط.

يجب ألا يقل الدخل الشهري لمقدم الطلب عن 4،000 ريال سعودي شهريًا.

تقديم كما نسخة من شهادة التأمين الصحي لمقدم الطلب.

يجب على مقدم طلب خدمة التقسيط الحصول على مستند رسمي لجهة العامل والتي تبين مدة العمل والمسمى الوظيفي لمقدم الطلب، بشرط أن يكون مختومًا بختم الغرفة التجارية المكلفة بالشؤون القطاعات التجارية.

إحضار صورة من محل إقامة مقدم الطلب.

تشترط الإدارة أن يكون للمتقدمين للخدمة ضامن، ويتميز هذا الضامن بالعمل في إحدى مؤسسات المملكة.

خطوات الشراء عن طريق التقسيط من ردسي

يمكن الشراء بالتقسيط عبر موقع ردسي، أو من خلال زيارة أقرب فرع للشركة، مع ضرورة تقديم المستندات اللازمة، ويتمثل ذلك من خلال ما يلي: