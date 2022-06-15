وزارة الداخلية السعودية تُعلن إلغاء اشتراط التحصين “تفاصيل”

كشفت أحد المصادر في وزارة الداخلية بالمملكة العربية السعودية، عن قرارات جديدة من الوزارة بشأن رفع الإجراءات الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا، معللًا ارتفاع أعداد المحصنين ضد الفيروس، وانخفاض نسبة الإصابات في السعودية، وتضمنت الإعلان عن رفع الإجراءات الاحترازية معلومات تتعلق بإلغاء اشتراط التحصين في السعودية، وأنه يمكن لمواطني المملكة العربية الدخول إلى المنشآت والفعاليات المختلفة وكذلك ركوب الطائرات ووسائل النقل العام بدون الحاجة إلى الإطلاع على الحالة الصحية للمواطن عبر تطبيق توكلنا.

إلغاء اشتراط التحصين في السعودية

أصدرت وزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية مجموعة من الإجراءات الجديدة بشأن إلغاء اشتراط التحصين في المملكة العربية، وأوضحت وزارة الداخلية بتجاوز المملكة العربية لمرحلة الخطر، وانخفاض أعداد المصابين بفيروس كورونا بنسبة كبيرة، بينما ارتفعت نسبة التحصين والمناعة ضد الوباء، وأضافت الوزارة التالي:

يتم إلغاء اشتراط عرض الحالة الصحية للمواطنين عبر تطبيق توكلنا، ليتمكن المواطنين من دخول الأماكن والمنشآت المختلفة في المملكة العربية، وحضور الفعاليات وركوب الطائرات ووسائل النقل الداخلية.

شددت الوزارة على أهمية متابعة المواطنين لإجراءات الخطة الوطنية للتحصين، والحصول على جميع الجرعات التنشيطية المعتمدة من وزارة الصحة السعودية.

تقوم بعض الهيئات الصحية المختصة في المملكة العربية بالتقييم المستمر للإجراءات المتخذة، طبقًا للوضع الجاري.

رفع الإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا في السعودية

قدمت الحكومة السعودية مجموعة من القرارات الجديدة الخاصة بإجراءات مواجهة وباء كورونا، والتي جاءت كالتالي:

تم إلغاء اشتراط ارتداء الكمامة في الأماكن المغلقة في السعودية ولكن يتم الاستمرار في ارتداء الكمامة في الأماكن التالية:

أثناء التواجد بداخل المسجد الحرام والمسجد النبوي. خلال الأماكن التابعة لبروتوكولات هيئة الصحة العامة “وقاية”. المنشآت والفعاليات والمناسبات التي تفرض اتخاذ هذا الإجراء. خلال التواجد في وسائل النقل الداخلية التي ترغب في تطبيق هذا الإجراء، للحفاظ على حياة المواطنين.

رفع اشتراط التحصين ، ومراجعة تطبيق توكلنا الإلكتروني للإطلاع على حالة المواطنين الصحية، للسماح بالدخول إلى المنشآت والفعاليات المتنوعة في المملكة، وركوب الطائرات ووسائل النقل العام، ويتم استثناء الحالات التالية:

الفعاليات والمناسبات التي تتطلب تنفيذ هذا الإجراء. المنشآت والأماكن التي تطلب التحقق من الحالة الصحية للمواطنين عبر توكلنا. خلال الأماكن التي يصدر بشأنها بروتوكولات هيئة الصحة العامة. وسائل النقل العامة التي تستمر في تطبيق مستويات الحماية من من الفيروس وتشترط التحصين.

يلزم على فئات معينة من السعودية الحصول على الجرعة الثالثة من لقاح كورونا، للسفر لخارج المملكة العربية لمدة 8 شهور بدلًا من 3 شهور من تاريخ الحصول على الجرعة الثانية، باستثناء: