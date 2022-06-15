نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عبر نظام نور.. رابط التسجيل في خدمة النقل المدرسي 2022 في المقال التالي

عمر شويل - جدة رابط التسجيل في خدمة النقل المدرسي 2022، أطلقت وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية نظام نور التعليمي الإلكتروني، لتقديم الخدمات التعليمية للطلاب والطالبات السعوديين بصورة إلكترونية، ويقوم النظام بتقديم العديد من الخدمات التعليمية، التي تتضمن تسجيل الطلاب من جميع المراحل التعليمية المختلفة إلى خدمة التسجيل في النقل المدرسي، وتتم خدمات نظام نور بشكل إلكتروني، من خلال مجموعة من الخطوات البسيطة، التي تغني الطالب عن مغادرة المنزل وزيارة المدرسة، مما يوفر الوقت والمجهود.

رابط التسجيل في خدمة النقل المدرسي 2022

وفرت المملكة العربية السعودية خلال الفترات الماضية العديد من المنصات الإلكترونية للمواطنين، بهدف مواكبة التطورات الإلكترونية في العالم، وتعزيز وترقية مستوي الخدمات الحكومية السعودية، وأطلقت المملكة نظام نور الإلكتروني التابع لوزارة التعليمي، ليساعد طلاب المملكة العربية في العديد من الخدمات التعليمية، منها خدمة التسجيل في النقل المدرسي للعام الدراسي الجديد 2022-2023، والتي تتم من خلال التالي:

يتم التسجيل في خدمة النقل المدرسي للعام الدراسي الجديد 2022-2023 من خلال الدخول عبر رابط نظام نور الرسمي.

خطوات التسجيل في خدمة النقل المدرسي 1444 عبر نظام نور

ساعدت منصة نور الإلكترونية في حصول الطلاب على العديد من الخدمات التعليمية، وقد أطلقت الوزارة المنصة لتحسين مستوي الطلاب التعليمي، وتسمح منصة نور التعليمية الإلكترونية لطلاب المملكة العربية التسجيل في خدمة النقل المدرسي، بدون الحاجة إلى زيارة أولياء الأمور للمدرسة والخروج من المنازل، وذلك من خلال الخطوات التالية:

زيارة منصة نور التعليمية الإلكترونية. أنقر على الأمر تسجيل الدخول. حدد قائمة الخدمات من الصفحة الرئيسية للمنصة. أنقر على الأمر خدمة النقل المدرسي. أنقر على الأمر تقديم على طلب النقل. كتابة جميع بيانات الطالب المطلوبة بشكل صحيح. إدخال رقم الهاتف المحول. يتم إرسال رسالة نصية عبر رقم الهاتف المسجل، تحتوي على رمز تحقق. كتابة رمز التحقق في المكان المخصص له. أنقر على الأمر دفع أجور النقل من خلال سداد. الضغط على التبويب نعم لتأكيد عملية الدفع. يتم سداد رسوم الخدمة. يجب الاحتفاظ برقم الفاتورة.

الطلاب المعافين من رسوم النقل المدرسي

صرحت شركة رافد في المملكة العربية السعودية، والمسؤولة عن نقل الطلاب طبقًا لنظام نور الإلكتروني، عن مجموعة من فئات الطلاب المعفية من دفع رسوم خدمة النقل المدرسي، والتي تتمثل في التالي: