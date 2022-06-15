نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اكثر من طريقة.. خطوات الاستعلام على تأمين السيارات في السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة خطوات الاستعلام على تأمين السيارات في السعودية وهي أحد الخدمات التي أطلقتها الإدارة العامة للمرور في المملكة العربية السعودية، بعد أن شددت الإدارة على ضرورة إصدار مواطني المملكة العربية والمقيمين بها لتأمين المركبات بشكل إجباري، وأوضحت إدارة المرور بأنه يمكن للمواطنين ومقيمي المملكة الإطلاع على بيانات تأمين مركباتهم الخاصة من خلال أكثر من طريقة، ويمكن الحصول على الخدمة بصورة إلكترونية من خلال المنصات التابعة لإدارة المرور، وبدون الحاجة إلى زيارة المقر الرئيسي لإدارة المرور في السعودية أو أحد الجهات التابعة لها.

خطوات الاستعلام على تأمين السيارات في السعودية

أعلن إدارة المرور في المملكة العربية السعودية، أنه يمكن للمواطنين الإطلاع على تأمين المركبات من خلال أكثر من طريقة، ويمكن الاستعلام على التأمين من خلال منصة أبشر الإلكترونية التابعة لوزارة الداخلية السعودية، وذلك من خلال الخطوات التالية:

زيارة منصة أبشر الإلكترونية. قم بإنشاء حساب جديد عبر المنصة. تسجيل الدخول في حسابك الخاص من خلال كتابة اسم المستخدم وكلمة المرور. إدخال رمز التحقق المرئي الموجود في الصورة. أنقر على تسجيل الدخول. الدخول إلى قائمة الخدمات الإلكترونية. حدد الخيار الاستعلام عن المركبة. الضغط على الأمر المرور. أنقر على الأمر عرض وثائق التأمين. تظهر لك صفحة جديدة تحتوي على جميع البيانات المتعلقة بالسيارة.

خطوات الاستعلام على تأمين السيارات عبر نجم

يوفر موقع نجم الإلكتروني لمواطني المملكة العربية السعودية العديد من الخدمات المتعلقة بالمرور والمركبات، ويمكن من خلال الموقع الاستعلام على التأمين الخاص بسيارتك، وذلك من خلال الخطوات التالية:

الدخول إلى الموقع الإلكتروني نجم.

قم بتسجيل الدخول في الموقع من خلال كتابة البيانات المطلوبة.

كتابة رقم الهوية الوطنية.

كتابة رقم السيارة المراد الاستعلام عن التأمين الخاص بها.

كتابة رقم البطاقة الجمركية.

أنقر على الأمر إرسال.

يتم عرض كافة البيانات المتعلقة بالسيارة.

خطوات الاستعلام على تأمين السيارة باستخدام رقم اللوحة

صرحت منصة أبشر الإلكترونية، توفيرها لخدمة الإطلاع على جميع بيانات المركبات والسيارات التي تتضمن بيانات التأمين، وأوضحت المنصة يمكن الحصول على الخدمة من خلال إدخال رقم لوحة السيارة فقط، من خلال الخطوات التالية: