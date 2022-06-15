تمويل شخصي فوري 20,000 ريال بأقساط ميسرة بدون كفيل وبلا رسوم لدى اليسر للتمويل

تمويل شخصي فوري من أهم المزايا التمويلية التي يبحث عنها العديد من العملاء السعوديين وغير السعوديين في أراضي المملكة حيث أمتاز التمويل الشخصي الأصغر بأنه متاح لجميع الجنسيات المختلفة في المملكة بعد توفير فترة عمل مناسبة لا تقل عن 3 أشهر كذلك لابد من توفير الدخل الشهري المناسب للموافقة على طلب التمويل الذي ربما يبدأ من 5000 ريال سعودي فأكثر من ذلك وغيرها من الشروط للحصول على كافة المميزات التمويلية المتاحة لدى شركة اليسر للإجارة والتمويل في المملكة العربية السعودية حيث يتم الحصول على تمويل بموافقة فورية بدون الحاجة إلى كفيل غارم وبلا رسوم بالتقسيط الميسر لكافة العملاء السعوديين والمقيمين في السعودية.

الشروط الواجبة للحصول على التمويل الشخصي الأصغر بالشركة

أتاحت شركة اليسر التقديم على التمويل الشخصي الأصغر عبر الإنترنت لتسهيل الوقت والجهد على كافة العملاء السعوديين والمقيمين في السعودية كذلك وفرت الشركة لهم الكثير من المزايا التمويلية عند الحصو.ل على التمويل الشخصي ومنها توفير التمويل بالتقسيط الميسر الشهري لمدة ثلاثة سنوات ولكن بعد تطبيق جميع الضمانات والشروط المطلوبة للتمويل كالتالي بكل التفاصيل:

يشترط التمويل الأصغر أن يكون المتقدم يبلغ من السن 22 عام كحد أدنى للتقديم الإلكتروني على قرض شركة اليسر للتمويل.

قرض شركة اليسر للإجارة والتمويل تطلب أن يكون المتقدم يمتلك دخل شهري ثابت لا يقل عن خمسة آلاف ريال سعودي.

كذلك يمنح التمويل الأصغر لكافة العملاء من مختلف الجنسيات بشرط أن يكون الحد الأقصى للتقديم الإلكتروني حتى 60 عام ماعدا القطاع العسكري حتى سن التقاعد للعسكريين.

لابد من توفير مدة خدمة عمل تبدأ من 3 أشهر على الأقل سواء كان المتقدمين يعملون في القطاع الحكومي أو القطاع الخاص بالمملكة.

المميزات التمويلية المقدمة بالشركة عند طلب التمويل الشخصي الأصغر