طريقة الاستعلام عن الراتب عبر منصة اعتماد 1443 وخطوات التسجيل والشروط الجديدة

طريقة الاستعلام عن الراتب عبر منصة اعتماد 1443، يمكن لجميع العاملين في القطاع الحكومي والقطاع الخاص الاستعلام عن الراتب من خلال تسجيل الدخول إلى بوابة اعتماد، حيث تعد هذه المنصة من المنصات التابعة لوزارة المالية وكان الهدف من إنشائها هو الربط بين الشركات التجارية و الإنتاجية الحكومية والخاصة في المملكة، وهذا لأن المملكة العربية السعودية تسعى على التسهيل والتيسير في كافة القطاعات وبالأخص القطاع المالي، لذلك أصبح بإمكان كافة العاملين والمقيمين في المملكة العربية السعودية بالاستعلام عن المستحقات المالية مثل الراتب عبر بوابة اعتماد عن طريق النفاذ الوطني الموحد وهناك الكثير من الخدمات التي تتواجد في المنصة، وسنقدم لكم طريقة الاستعلام عن الراتب.

طريقة الاستعلام عن الراتب عبر منصة اعتماد 1443

حرصت وزارة المالية في الفترة الأخيرة على تطوير المنظومة والتسهيل على كافة العاملين والمستثمرين، ولذلك وضعت منصة اعتماد لكي يتمكن المواطنين بالاستعلام عن المستحقات المالية وبيانات الراتب من خلال الدخول إلى بوابة اعتماد، وطريقة الاستعلام هي:

يقوم المواطن في البداية بالدخول إلى بوابة اعتماد.

ثم يقوم بالضغط على أيقونة تسجيل الدخول.

كتابة رقم الهوية وكلمة المرور ثم الضغط على تسجيل الدخول.

بعد ذلك يقوم بالضغط على أيقونة اعتماد الأفراد.

ثم اختيار الاستعلام عن الرواتب.

سيطلب إدخال بعض البيانات تتعلق بالراتب قم بإدخالها.

ثم النقر على ايقونة استعلام.

على الفور سيظهر أمامك كافة البيانات المتعلقة بالراتب والمستحقات المالية.

شروط التسجيل في منصة اعتماد 1443،

هناك بعض الشروط التي وضعتها وزارة المالية السعودية لقبول التسجيل في منصة اعتماد، الشروط هي:

امتلاك المتقدم حساب بنكي خاص به ويكون ساري.

رفع كافة المستندات والأوراق المطلوبة للتقديم.

تقديم كراسة الشروط.

إرسال تفويض لاستكمال طلب التقديم.

الموافقة على الشروط والأحكام.

ادخال بيانات التسجيل بشكل الصحيح.

تسليم عروض الشركات في مظروف مغلق.

خطوات التسجيل في منصة اعتماد 1443