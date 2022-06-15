الآن الاستعلام عن تأشيرة السعودية برقم الجواز وتكاليف إصدار رسوم تأشيرة السفر

الاستعلام عن تأشيرة السعودية برقم الجواز، تأشيرة السفر هي أولى الوثائق التي يتم البحث عنها في حال الرغبة في السفر إلى الأراضي السعودية، أو مختلف بلدان العالم فمن دونها لم تتمكن من العبور من منافذ المطارات المختلفة، التأشيرة بمثابة بطاقة الهوية الوطنية، أو بطاقة الرقم القومي لا يمكن الاستغناء عنه بأي شكل من الأشكال، ولذا بمجرد التفكير في السفر يكثر التساؤل عن كيفية إصدار التأشيرة وما هي الرسوم الخاصة بها سؤال كانت للعامل على مؤسسة، أو للزيارات بمختلف أنواعها، إلى جانب خطوات الاستعلام عنها والتي أصبحت يتم بصورة إلكترونية.

الاستعلام عن تأشيرة السعودية برقم الجواز

بمجرد صدور التأشيرة من قبل الجهات المسؤولة كهيئة تساهيل، يبدأ العد التنازلي في التأشيرة حيث أنها تكون بأيام محددة تبدأ من 3 شهور حتى سنة كاملة بالنسبة للزيارة، وتكون سنوية للعامل، يشترط أن يتم التجديد قبل انتهاء مدة التأشيرة بسبع أيام على الأقل، حتى لا يتم التعرض إلى الغرامات، ولهذا البحث عن خطوات الاستعلام عن تأشيرة السعودية برقم الجواز دائم التواجد على منصات البحث المختلفة كجوجل ما يناظرها.

خطوات الاستعلام عن تأشيرة السعودية برقم الجواز

الآن أصبحت 90 % من خدمات المملكة العربية السعودية، يتم بصورة إلكترونية من خلال عدد كبير من المنصات أهمها منصة أبشر ومنصة إنجاز ، التي تمكن حاملي تأشيرة السفر السعودية الاستعلام عنها وفق الخطوات التالية:

في البداية قم بتوجيه إلى منصة إنجاز عبر الشبكة العنكبوتية.

انقر على التبويب الخاص بالخدمات.

ومنها اختر خدمات الزوار والمقيمين.

فعل التبويب الخاص بالاستعلام عن التأشيرة.

سجل رقم الجواز الخاص بك، انقر على الاستعلام وعلى الفور يظهر كافة التفاصيل التي تتعلق بتأشيرة السفر الخاصة بك.

تكاليف إصدار رسوم تأشيرة السفر إلى السعودية