نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد صرف الضمان الاجتماعي المطور1443 شهر يونيو في المقال التالي

عمر شويل - جدة موعد صرف الضمان الاجتماعي المطور1443، يبحث الكثير من مستفيدي الضمان الاجتماعي عن طريقة التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور ونقدم لكم كافة المعلومات الخاصة بتسجيل وموعد صرف الدفعة لكل مستفيد ومسجل في الضمان الاجتماعي المطور، تم تحديد منصة دعم الضمان المطور الجديد sbis hrds gov sa ليتم التسجيل من خلالها في الضمان المطور من خلال خطوات بسيطة وسهلة سوف نوضحها لكم نرجو المتابعة.

أكدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لكل مستفيد من صرف الضمان الاجتماعي أن يعتمد على القنوات الرسمية للوزارة في الحصول على معلومات الضمان الاجتماعي المطور، حيث ستتخذ الإجراءات النظامية في حق كل من يقدم معلومات مظللة للمستفيدين.

الضمان الاجتماعي المطور شهر يونيو

نظرا أن جميع المستفيدين يتابعون نتائج الأهلية ليطمن على قبول طلب الضمان الاجتماعي، وهناك حرص شديد من قبل الوزارة على وصول الدعم إلى مستحقيه المستفيد المسجل بالضمان المطور، ويجب على كل من تقدم بطلب وظهرت نتائج الأهلية برفض الطلب يجب علية الحرص في سرعة البحث عن سبب الرفض وإرسال الطلب مرة أخري خلال المدة محددة ليتم قبول الطلب.

تم تحديد موعد صرف الضمان الاجتماعي المطور دفعة شهر يونيو سوف يتم يوم الخميس الموافق 30/6/2022

التسجيل في نظام الضمان الاجتماعي المطور للمستفيدين

يبحث الكثير من المستفيدين من نظام الضمان الاجتماعي عن أخر موعد لتسجيل في نظام الضمان الاجتماعي المطور للمستفيدين المسجلين في نظام الضمان الاجتماعي السابق تم الإعلان من قبل وزارة التنمية البشرية انه تم تمديد فترة التسجيل إلى أن تنهى في 30/10/2022، الموافق 5 / 4 / 1444 هـ مع العلم انه لن يتم توقف صرف معاش الضمان الاجتماعي لكل مستفيد خلال فترة التسجيل أو بعد الانتهاء والانتقال إلى نظام الاجتماعي المطور في حالة أثبات انه في حاجة إلى صرف الضمان الاجتماعي.

كما أن يجب على الجميع الانتباه لعدة ضوابط لتجنب توقف صرف معاش الضمان الاجتماعي المطور وهى:

يتم توقف صرف المعاش في حالة أثبات تخلف شرط من شروط الاستحقاق.

وفى حالة اثبت أن البيانات المقدمة من المستفيد غير صحيحة وانه في غير حاجة إلى الضمان .

في حالة التأخير30 يوم وهى المدة المحددة لتحديث البيانات الشخصية الخاصة بالمستفيد.

خطوات التسجيل في منصة دعم الضمان المطور: