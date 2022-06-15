مقدار نصيب الفرد من حساب المواطن وكيفية التسجيل

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مقدار نصيب الفرد من حساب المواطن، برنامج حساب المواطن تم إنشائه من قبل الحكومة في المملكة العربية السعودية لتوفير المساعدة للمواطنين ويعد البرنامج من البرامج ذات الأهمية الكبرى للمواطنين والأسر الفقيرة من محدودي الدخل، وهذا لكون البرنامج يعطيهم مبلغ من المال كدعم شهري وهذا ما يميزه عن برامج كثيرة من برامج الدعم في المملكة، كما أن المستفيدين يعتمدون عليه كمصدر للدخل ولتلبية حاجاتهم الشخصية، ويتساءل العديد من المواطنين حول القيمة المالية للفرد من البرنامج، وهذا للفرد الواحد العائل لأسرة ما أو حتى فرد أعزب، أيضاً يبحث المتقدم عن طريقة التسجيل في البرنامج للاستفادة من البرنامج، ومن المعلوم أن ذلك لا يتم إلا في حالة تطابق الشروط المحددة على المتقدم.
مقدار نصيب الفرد من حساب المواطن:
صرح برنامج حساب المواطن وتبعا لتساؤلات المواطنين المطروحة حول القيمة المستحقة للفرد من حساب المواطن، وصرحت المصادر المسئولة في البرنامج بأن نصيب الفرد الأعزب أو الفرد من أسرة والذي يبلغ من العمر 24 عاما يصل إلى 300 ريال سعودي، أو 382 ريال سعودي يتم صرفها شهريا للمحتاجين وذلك على السواء بالنسبة للفرد الأعزب أو كان حتى فرد من ضمن أسرة من محدودي الدخل، وكذلك الأفراد ذوي الاحتياجات الخاصة ويتم صرف المبلغ لهم في كافة الأحوال، ويقوم برنامج حساب المواطن في المملكة العربية السعودية بصرف المعاش للمواطنين المستحقين للدعم جميعهم دون تفرقة في حساباتهم الشخصية في البنوك خلال اليوم العاشر من كل شهر ميلادي، وتسعى الحكومة في المملكة إلى تحقيق العدالة الاجتماعية من خلال هذا البرنامج وعن طريق تقديم المعونات للأسر المحتاجة وعن طريق تقديم العيشة الكريمة لهم ولأسرهم.
كيفية التسجيل في حساب المواطن السعودي:
- في البداية يتم تسجيل الدخول إلى موقع حساب المواطن في المملكة عن طريق الرابط الرسمي للبرنامج.
- ثم يجب النقر على “تسجيل” ، بعدها سيظهر لك نموذج للتسجيل في البرنامج.
- أيضا يجب عليك ملأ كافة الخانات في النموذج بالمعلومات الكافية للتسجيل.
- بعد ذلك سيصلك رمز للتحقق عليك كتابته لمتابعة التسجيل وتفعيل الحساب.
- كما أنه يشترط عليك إرسال جميع الأوراق والمستندات المطلوبة، ورقم حسابك البنكي وكذلك بيانات الحساب.
- وبعد الانتهاء من الخطوات السابقة والتأكد من سلامة المعلومات قم بالضغط على زر “موافق” بعد قراءة الشروط والأحكام.
- ثم انقر على أيقونة “تسجيل”.
- في النهاية يكون قد تم إرسال نموذج التقديم للجهات المختصة لمراجعته والنظر فيه ثم الموافقة علية أو رفضه.
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