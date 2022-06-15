نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط التسجيل على دعم 3000 ريال سعودي صندوق هدف مبادرة دعم توصيل الطلبات freelance.sa في المقال التالي

عمر شويل - جدة رابط التسجيل على دعم 3000 ريال سعودي، من أكثر كلمات البحث وأهمها خلال الساعات الأخيرة، بعد إطلاق صندوق هدف صندوق تنمية الموارد البشرية، وثيقة العمل الحر لتسجيل مندوبي توصيل الطلبات، لكي يتم الاستفادة من الدعم المقرر خلال مدة زمنية عامين من تاريخ إطلاق المبادرة الرسمية، وقد تم تحديد عدة ضوابط وشروط للاستفادة من المبادرة سنوضحها خلال السطور التالية، ضمن خدمات موقعنا ثقفني الذي يهتم بنقل المعلومات والأخبار من مصادرها الرسمية، لخدمة مختلف فئات المجتمع بالعديد من الدول، ونوفر لكم الرابط الرسمي للتسجيل على وثيقة العمل الحر للاستفادة من المبادرة التي ستخدم قطاع كبير من السعوديين.

رابط التسجيل على دعم 3 آلاف ريال سعودي

الدخول على الموقع الإلكتروني “freelance.sa“.

إنشاء حساب.

الضغط على اختيار سجل معنا في توصيل الطلبات.

تسجيل البيانات الخاصة بالمتقدم.

الحصول على وثيقة العمل الحر.

ثم الدخول على بوابة طاقات “taqat.sa” لاستكمال باقي الإجراءات.

شروط وضوابط الحصول على دعم 3000 ريال سعودي

أن يكون المتقدم/ة سعودي الجنسية.

إصدار وثيقة العمل الحر وتكون سارية المفعول.

لا يقل العمر عن 18 عام ولا يزيد عن 60 عاماً.

ألا يكون المتقدم/ة على رأس العمل حالياً سواء في القطاع الحكومي أو القطاع الخاص.

أصدر وثيقة #العمل_الحر عبر بوابة العمل الحر بمهنة مندوب توصيل الطلبات أحد أكثر القطاعات نمواً وأحصل على دعم مادي شهري.

للتفاصيلhttps://t.co/mJmx0cogAG pic.twitter.com/TwYWHXk31M — هدف (@HRDFKSA) أصدر وثيقة #العمل_الحر عبر بوابة العمل الحر بمهنة مندوب توصيل الطلبات أحد أكثر القطاعات نمواً وأحصل على دعم مادي شهري.

للتفاصيلhttps://t.co/mJmx0cogAG pic.twitter.com/TwYWHXk31M — هدف (@HRDFKSA) June 15, 2022

مزايا مبادرة دعم خدمة توصيل الطلبات

المساهمة في تنمية خدمة مجتمعية عظيمة تقدم لمختلف الفئات. الحصول على حوافز مالية. تنويع لمصادر الدخل ورفع كفاءة العاملين بخدمة توصيل الطلبات. العمل على تنمية مهاراتك لإدارة أعمالك بنفسك. الحصول على وثيقة العمل الحر وما يترتب عليها من مزايا متعددة.

صندوق هدف

يعتبر صندوق هدف من أهم الجهات السعودية المختصة بوضع برامج تدريبية للالتحاق بالعمل.

فهو يوفر هذه البرامج لرفع كفاءة المتدربين للحصول على فرص عمل بالقطاع الخاص.

ومن خلاله يتم رفع كفاءة الفرد لخدمة المجتمع بصورة أفضل تحقق أهداف رؤية 2030 الذي تسعي لتحقيقها المملكة.

مبادرة دعم توصيل الطلبات

تعتبر أحد أهم المبادرات التي يتبناها صندوق تنمية الموارد البشرية هدف.

مبادرة دعم 3 آلاف ريال لمندوبي توصيل الطلبات، والتي يتم الحصول عليها من خلال الدخول على رابط الباحثين عن عمل طاقات.

ومن المبادرات الهامة التي يقدمها صندوق هدف، برنامج تمهير المخصص للخريجين والخريجات للتدريب على العمل بالقطاع الحكومي أو القطاع الخاص، ليتم تهيئتهم وتدريبهم للعمل والمشاركة في خدمة الوطن ورفع كفاءتهم.