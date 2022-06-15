أعلنت وزارة الموارد البشرية عن حالة واحدة يتم فيها زيادة دعم حساب المواطن1443

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية السعودية ،عن أمر هام جدا يخص زيادة دعم حساب المواطن ،وهو يعتبر أمر إستثنائى ،علي أن تكون الزيادة في حالة واحدة ،كما يعتبر دعم حساب المواطن ،واحد من أهم برامج الدعم التي تقدمها الحكومة السعودية للمواطنين ،كما أن هذا الدعم يخفف عن المواطنين أعباء المعيشية ،ويساعدهم في تلبية متطلباتهم المعيشية ،وسد إحتياجاتهم الشخصية ،ويتم صرفة في الحسابات الخاصة للمستفدين المسجلين، الذين ينطبق عليهم شروط الإستحقاق ،التي تم وضعها من قبل وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية السعودية.

الحالة التي يمكن فيها زيادة دعم حساب المواطن1443

قامت وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية ،بتحديد تفاصيل تخص برنامج دعم حساب المواطن ،ومنها الحالة التي يمكن فيها زيادة هذا الدعم ،فقد أعلن مدير برنامج الدعم ،بأنه يتم زيادة قيمة الدعم ،في حالة إذا كان هناك زيادة معتبرة في أسعار السلع المختلفة ،والمواد الضرورية ،ومنها الكهرباء ،و البنزين ،وغيرها من الأمور المهمة للمعيشية ،التي لا يمكن للمواطن الإستغناء عنها ،بالإضافة إلي أنا الجهات المتخصصة ببرنامج الدعم تحرص دائما علي متابعة جميع أسعار السلع ،والمواد الضرورية ،بإستمرار.

شروط واجب توافرها للإستفادة من دعم حساب المواطن

لكي يتم الإستفادة من دعم حساب المواطن ،يجب توافر عدة شروط ،تم وضعها من قبل وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية السعودية ،وهذه الشروط هي:

أولا:أن يكون المتقدم بطلب الدعم سعودي الجنسية.

يشترط أن يكون المتقدم مقيم في أراضي المملكة العربية السعودية.

ألا يقل عمر المتقدم بطلب الدعم عن 18 عاما.

أن يكون الحد الأدني للدخل الخاص بالمتقدم هو 2000 ريال سعودي.

الخطوات المتبعة للإستعلام عن دعم حساب المواطن

لكي يمكن الإستعلام عن دعم حساب المواطن ،يجب أتباع عدة خطوات ،قد وضعتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية ،وهذه الخطوات هي: