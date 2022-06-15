نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قرض آهل 60,000 ريال بدون كفيل بالتقسيط بدون فوائد لدى بنك التنمية الاجتماعية في المقال التالي
بنك التنمية الاجتماعية في المملكة وفر قرض آهل السعودي بدون هامش ربح حيث يقدم القرض بدون فوائد مالية عليه فهو مقدم لخدمة المواطن السعودي عن طريق بنك التنمية الاجتماعية الذي يعتبر من أكثر البنوك السعودية التي تقدم خدمات للمواطنين السعوديين مثل تمويل الأسرة أو الزواج أو كنف للنساء وغيرها من التمويلات الإجتماعية المتوفرة للأفراد تحت ضوابط وشروط محددة من البنك ولكن نحج البنك في كسب ثقة العديد من العملاء السعوديين عن طريق تقديمه قرض منتج آهل بمزايا عديدة ويتم التقديم عليه عن طريق الأونلاين للحصول على منتج آهل بدون رسوم وبلا فوائد إضافية بفترة سداد ميسرة حتى 60 شهر لجميع العملاء عبر بنك التنمية الاجتماعية في المملكة.
شروط الموافقة على قرض منتج أهل لدى بنك التنمية الاجتماعية
للموافقة على طلب قرض آهل يجب توفير بعض الشروط والضوابط المطلوبة ومنها إحضار أثبات الهوية الوطنية لأن القرض متاح فقط للمواطنين السعوديين كما يحب الحصول المسبق على تمويل إجتماعي من البنك مثل تمويل الأسرة أو الزواج ثم بعد ذلك التقديم الإلكتروني عبر موقع بنك التنمية الاجتماعية على قرض آهل وغير ذلك من الشروط والضوابط اللازمة للتمويل كالتالي:
- يشترط القرض الحصول على تمويل شخصي إجتماعي من بنك التنمية قبل التقديم عبر الإنترنت على منتج آهل التمويلي في السعودية.
- يجب توفير الدخل المناسب عند التقديم بشرط أن لا يزيد عن 12,500 ريال سعودي للموافقة على طلب منتج آهل من خلال الموقع الرسمي التابع إلى بنك التنمية الاجتماعية.
- بنك التنمية الاجتماعية يطلب أن يكون المتقدم سعودي ولا يزيد عمره عن 70 عام فقط لا غير.
- يحتاج قرض آهل توفير موافقة الكفيل الغارم السعودي ماعدا العاملين في القطاع الحكومي بالمملكة يمنح لهم القرض بدون الحاجة إلى كفيل.
مميزات قرض آهل بالمملكة عبر بنك التنمية الاجتماعية
يوجد العديد من المميزات التمويلية المقدمة من خلال منتج آهل التابع إلى بنك التسليف السعودي الذي يطلق عليه حاليًا أسم بنك التنمية الاجتماعية داخل أراضيها ومن ضمنها توفير فترة سداد ميسرة تصل إلى خمسة سنوات على الأكثر بدون دفع فوائد أو رسوم مالية ولكن بعد تحقيق جميع الشروط والأحكام اللازمة للتمويل وسوف نوضح لكم اليوم كافة المميزات التمويلية المتاحة لدى قرض آهل السعودي بالمملكة العربية السعودية كالتالي:
- يمتاز منتج آهل بأنه مطابق مع معايير وأحكام الشريعة الإسلامية في المملكة.
- أمتاز قرض آهل بأنه بدون فوائد مالية على المبلغ التمويلي المسموح بيه من 18 ألف حتى 60 ألف ريال سعودي.
- يمنح قرض منتج آهل للمواطنين السعوديين بعد تطابق الشروط والأحكام المطلوبة.
- كذلك قرض آهل بدون موافقة الكفيل الغارم لجميع العاملين في القطاع الحكومي فقط لا غير.
- إيضًا منتج آهل كذلك بدون دفع أي رسوم إدارية لدى بنك التنمية الاجتماعية.
- منتج آهل بالتقسيط الميسر الشهري لمدة خمسة سنوات بموافقة البنك.
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