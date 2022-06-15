للسعودي والمقيم 20,000 ريال بدون كفيل بفترة سداد مرنة 3 سنوات بدون رسوم

تمكنت شركة اليسر للتمويل في السعودية توفير التمويل الشخصي الأصغر الذي يمتاز بأنه مطابقًا مع معايير الدين الإسلامي في السعودية حيث يستطيع المواطن السعودي والمقيم من الجنسيات الأخرى الحصول على التمويل الشخصي بدون كفيل بحد أقصى مبلغ 20,000 ريال سعودي للمواطنين السعوديين بخلاف المقيمين بالمملكة يمنح لهم التمويل الشخصي بدون موافقة الكفيل بحد أقصى 10,000 ريال سعودي بموافقة فورية عند الطلب من الشركة ولكن يجب توفير كافة الشروط والمتطلبات اللازمة للموافقة على التمويل الشخصي المتاح الآن للمواطنين والمقيمين في المملكة وأتاحت الشركة التقديم عبر الإنترنت بدون الذهاب إلى أي مكان أخر بالمملكة كأحد المزايا الهامة المقدمة لهم ويرغب كافة العملاء التقديم من أجل الحصول على تمويل شخصي بموافقة فورية بفترة سداد مرنة لمدة 3 سنوات على الأكثر عبر شركة اليسر للإجارة والتمويل داخل أراضي المملكة.

شروط طلب التمويل الشخصي الأصغر لدى شركة اليسر

في الفترة الأخيرة التمويل بموافقة فورية لكافة العملاء السعوديين أو المقيمين في السعودية بعد تطبيق جميع الضمانات الواجبة للتمويل الشخصي عبر شركة اليسر حيث يحتاج التمويل توفير الراتب الشهري الذي يساوي 5000 ريال سعودي على الأقل مع توفير إيضًا العمر المناسب للتقديم الإلكتروني الذي يبدأ من 22 عام فأكثر من ذلك تحت ضوابط وشروط معلنة بالشركة كالتالي:

يستطيع المواطن السعودي والمقيم الحصول على التمويل الشخصي الأصغر بشرط توفير الحد الأدنى للدخل الذي ربما يبدأ من 5 آلاف ريال سعودي فأكثر.

التمويل الشخصي يحتاج توفير فترة عمل داخل القطاع الخاص أو الحكومي لا تقل عن ثلاثة أشهر سواء كان العميل المتقدم سعودي الجنسية أو مقيم.

كذلك يطلب التمويل الشخصي الأصغر توفير العمر المناسب للتقديم الإلكتروني الذي يبدأ من 22 سنه فأكثر من ذلك حتى 60 سنه.

للعسكريين فقط متاح الآن التقديم الإلكتروني حتى عمر التقاعد العسكري.

المميزات التمويلية للأفراد عند طلب التمويل الشخصي بالشركة

شركة اليسر للإجارة والتمويل وفرت التمويل الشخصي بدون كفيل غارم حاصل على الجنسية السعودية كذلك بدون دفع رسوم إدارية مالية على المبلغ التمويلي الذي يبدأ من 2 ألف ريال حتى 20 ألف ريال إيضًا التمويل متاح لجميع العملاء السعوديين ولغير السعوديين في المملكة العربية السعودية وهناك الكثير من المميزات المقدمة للأفراد من خلال شركة اليسر للتمويل كالتالي بكل التفاصيل الجديدة المتاحة:

التمويل الشخصي الأصغر بالشركة بدون رسوم إدارية عبر شركة اليسر للتمويل.

تمويل شخصي بموافقة فورية لجميع العملاء السعوديين ولغير السعوديين بدون أجور وكالة لدى شركة اليسر للإجارة والتمويل.

كذلك في الوقت الراهن التمويل بفترة سداد ميسرة لكافة العملاء حتى ثلاث سنوات.

إيضًا التمويل الشخصي الأصغر متوافقًا مع معايير الشريعة الإسلامية داخل أراضيها.

التمويل كذلك بدون كفيل غارم سعودي الجنسية لدى شركة اليسر للإجارة والتمويل.

جميع الأوراق والمستندات اللازمة للموافقة على طلب التمويل الشخصي الأصغر