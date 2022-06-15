رابط استعلام نتائج الحج 2022 localhaj.haj.gov.sa بوابة المسار الإلكتروني لحجاج الداخل

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عمر شويل - جدة ننشر رابط استعلام نتائج الحج 2022 لحجاج الداخل، وذلك بعد أن تم الإعلان من جانب وزارة الحج والعمرة عن إغلاق باب التسجيل في الحج لهذا العام، حيث انتهت فترة تسجيل الحج للحجاج بالداخل بتاريخ الثالث عشر من شهر يونيو الجاري عبر بوابة المسار الإلكتروني لحجاج الداخل وتطبيق اعتمرنا، ومن ثم بدأت الوزارة في الفرز والقرعة الإلكترونية للحج لاختيار المرشحين المتقدمين لأداء فريضة الحج ممن تنطبق عليهم الشروط والضوابط، ومن خلال المقال يمكن الحصول على رابط المسار الإلكتروني لحجاج الداخل للاستعلام عن نتائج قرعة الحج 1443.

رابط استعلام نتائج الحج 2022

تم التأكيد من جانب وزارة الحج والعمرة على إعلان نتائج حج هذا الموسم أو إعلان نتائج القرعة الإلكترونية يوم الأربعاء بتاريخ السادس عشر من شهر ذو القعدة لعام 1443هـ الموافق لتاريخ الخامس عشر من شهر يونيه 2022م، ويجب العلم أنه في حال الدخول إلى حسابك في أبشر ووجدت “مؤهل للحج” فهذا لا يعني القبول والترشيح، ولكن تعني بأنك ممن تنطبق عليهم شروط الحج.

وقد أوضحت بأنه سيتم إشعار المسجلين في المسار الإلكتروني لحجاج الداخل أو تطبيق اعتمرنا المرشحين المقبولين لحج هذا العام من خلال رسالة نصية على الهاتف الجوال المسجل لدى النظام على مدار اليوم، علماً بأنه يشترط استكمال التحصين بأحد لقاحات فيروس كورونا المعتمدة من جانب وزارة الصحة لأداء فريضة الحج.

كما تم التأكيد من جانبها على أنه لا يمكن تأدية مناسك الحج إلا لمن يحمل تأشيرة مخصصة للحج أو يقيم إقامة نظامية على أراضي المملكة وقام بالتسجيل في في المسار الإلكتروني لحجاج الداخل أو عبر اعتمرنا، ومن المقرر أن يتم قبول مليون حاج هذا العام من الداخل والخارج، ومن يرغب في الإطلاع على نتيجة القرعة، يمكنه ذلك من خلال اتباع الرابط الرسمي التالي:

رابط استعلام نتائج الحج 2022 (haj.gov.sa). المسار الإلكتروني لحجاج الداخل (localhaj.haj.gov.sa).

فيديو | اليوم.. ترقب لإعلان نتائج حجاج الداخل في تطبيق "اعتمرنا" #الإخبارية pic.twitter.com/aBvHgu7YeM — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) فيديو | اليوم.. ترقب لإعلان نتائج حجاج الداخل في تطبيق "اعتمرنا" #الإخبارية pic.twitter.com/aBvHgu7YeM — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) June 15, 2022

المسار الإلكتروني لحجاج الداخل نتائج الحج 1443

يتاح من خلال موقع وزارة الحج والعمرة “المسار الإلكتروني” إمكانية الاستعلام عن نتائج القرعة الإلكترونية التي أجرتها الوزارة لاختيار المرشحين لأداء المناسك هذا العام، كما سيتم الإبلاغ عن طريق الرسائل النصية، ومن ثم منحهم صلاحية 48 ساعة لاستكمال دفع أجور الباقات التي قاموا باختيارها، وبعد ذلك يتم إصدار تصاريح الحج آلياً لمن تم اختيارهم.