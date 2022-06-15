store/apps Eatamrna تطبيق اعتمرنا لاستخراج نتائج حجاج الداخل بالمملكة العربية السعودية، والذي أعلنت وزارة الحج والعمرة بالمملكة عن الانتهاء التام من استقبال تسجيلات الحج من الداخل ومن الدول الأجنبية، وقامت منذ أيام قليلة بالإعلان عن بداية الفرز الإلكتروني وقامت بتحديد اليوم الذي يتم فيه إعلان نتائج الفرز لحجاج الداخل كما أعلنت الطريقة التي يتم من خلالها استخراج نتائج التسجيل.

[store/apps Eatamrna] استخراج نتائج الحج 1443 أسماء المقبولين my.gov.sa تصاريح