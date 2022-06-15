نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “رابط” الاستعلام عن طلب الحج نتائج قرعة حجاج الداخل 1443 وزارة الحج والعمرة localhaj.haj.gov.sa في المقال التالي

عمر شويل - جدة نتعرف معكم على رابط وطريقة الاستعلام عن طلب الحج، حيث تقدم مئات الآلاف من الأشخاص داخل المملكة العربية السعودية على قرعة حجاج الداخل لهذا العام 1443، وسيتم إعلان النتائج في خلال الساعات القليلة القادمة، وقد يتم إعلانها في أي لحظة الآن، وسنتعرف معكم في هذا المقال على كيفية الدخول إلى موقع وزارة الحج، والقيام بالاستعلام عن الطلب بطريقة واضحة ومبسطة، وسنتعرف معكم في هذا المقال على آخر الإحصاءات والطريقة، فتابعوا معنا كافة التفاصيل في هذا الخبر.

وزارة الحج والعمرة 2022

وقد أعلنت وزارة الحج والعمرة منذ حوالي أسبوع عن فتح باب التقديم على الحج الداخلي 1443، وعلى الرغم من أن الفترة التي كان يتاح فيها التسجيل كان أسبوع تقريبا، ولكن تقدم مئات آلاف المواطنين والمقيمين.

التسجيل في الحج 1443

حيث أعلنت وزارة الحج والعمرة عبر حسابها الرسمي عبر شبكة التواصل الاجتماعي تويتر، عن احصائية بخصوص عدد المتقدمين من حجاج الداخل هذ العام، وقد بلغ 390 ألف متقدم ومتقدمة، وسيتم إعلان النتائج خلال اليوم يوم الاثنين 13 يونيو 2022، وآخر يوم للتسجيل يوم الأحد 12 يونيو 2022.

تجاوزت أعداد المتقدمين لأداء مناسك حجّ 1443هـ 390 ألف طلب، عبر #تطبيق_اعتمرنا، والمسار الإلكتروني الخاص بالحجّاج من داخل المملكة.#مكة_والمدينة_في_انتظاركم_بشوق #بسلام_آمنين pic.twitter.com/R6t5YfCDap — وزارة الحج والعمرة (@HajMinistry) تجاوزت أعداد المتقدمين لأداء مناسك حجّ 1443هـ 390 ألف طلب، عبر #تطبيق_اعتمرنا، والمسار الإلكتروني الخاص بالحجّاج من داخل المملكة.#مكة_والمدينة_في_انتظاركم_بشوق #بسلام_آمنين pic.twitter.com/R6t5YfCDap — وزارة الحج والعمرة (@HajMinistry) June 10, 2022

اعلان نتائج طلب الحج

وقد أعلنت وزارة الحج والعمرة في المنشور الخاص بفتح التسجيل عن موعد اعلان نتائج قرعة حجاج الداخل للعام 1443، وقد ذكرت أنه سيتم إعلانها بيوم 13 يونيو 2022، أي الموافق 14 ذو القعدة، وسيتم عمل القرعة إلكترونيا، وهذا لضمان أولوية المقبولين وهي كالآتي:

سيتم فرز المتقدمين في القرعة، وسنحصل على من تنطبق عليهم الشروط الأساسية (العمر، والتابعين، صلاحية بطاقة الهوية، إلخ).

بعدها سيتم اختيار الأشخاص الذين لم يسبق لهم الحج سابقا.

ثم سيتم اختيار من سبق لهم الحج في حال لم تنته الأماكن المحددة للحجاج في الداخل.

حملات حج مجانية 1443

ويشتكي الكثير من الأشخاص في المملكة وخاصة من تم قبولهم في قرعة الحج من ارتفاع أسعار حملات الحج لهذا العام، حيث كما ترون في موقع الحج والعمرة فإن أسعارها في المتوسط 10 آلاف ريال سعودي، وقد تصل إلى ضعف هذا المبلغ في الكثير من الحالات.

ولكن لا داعي للقلق، فقد تعرفنا معكم على رابط التسجيل في حملة الراجحي المجانية 1443، فتابعوا معنا أعزائنا المتابعين الأفاضل.

الاستعلام عن طلب الحج

ويمكنك الاستعلام عن طلب الحج الخاص بك حين نزول النتيجة في أي وقت بالساعات المقبلة عن طريق متابعة هذه الخطوات سيدي المتابع:

اذهب إلى موقع وزارة الحج والعمرة للحج الداخلي localhaj.haj.gov.sa.

ثم اضغط على “الاستعلام عن طلب” الموجودة أعلى يسار الصفحة.

بعدها أدخل البيانات المطلوبة (رقم هوية إلخ).

ثم اضغط على استعلام عن طلب أو عرض لتظهر لك النتيجة.

ونتمنى لجميع المقبولين حجا مبرورا وذنبا مغفورا، ونسأل الله أن يرزق من لم يتم قبوله بالحج العام القادم، فتابعوا معنا أولا بأول.

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