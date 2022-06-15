أسماء حجاج الداخل التي تقوم منصة وبوابة تسجيل واستخراج نتائج وزارة الحج والعمرة، حيث قامت الوزارة بإغلاق باب التسجيل الإلكتروني منذ الأسبوع الماضي وأعلنت اليوم موعد استخراج أسماء المقبولين في قرعة الحج لحجاج الداخل برقم الهوية، وتقوم المنصة الوطنية الموحدة أيضا بالتشارك مع الوزارة في استخراج تصاريح الحج، ويتابع المتقدمين الاستعلام عن النتائج بينما يتابع المقبولين التعرف على كيفية استخراج تصريح بالحج.

[أسماء حجاج الداخل] اليوم استخراج نتيجة قرعة الحج haj.gov.sa تصاريح الحج my.gov.sa

أعلنت وزارة الحج والعمرة الانتهاء من استقبال طلبات الراغبين في الحج في الأسبوع الماضي بينما قامت بفتح باب التسجيل الإلكتروني لحجاج أوروبا وأمريكا وايضا استراليا، وأعلنت بالأمس إغلاق باب التسجيل في تلك الدول أيضا، ويتم مراجعة كافة الطلبات إلكترونيا للتأكد من انطباق شروط القبول على المتقدمين على أن تقوم الوزارة بقبول الأعداد التي يرغبوا في استقبالها من الداخل وأيضا الخارج، كما يتم تحديد الأعداد المقررة للحملات المجانية والأعداد المقررة من جميع دول العالم، بواقع مليون حاج هذا العام كما أعلنت الوزارة من قبل عن العدد الكلي المقرر له هذا العام.

بيانات وزارة الحج والعمرة الأخيرة للمتقدمين

قامت الوزارة بالإعلان عن إغلاق باب التسجيل الإلكتروني لحجاج الداخل في الأسبوع الماضي.

أعلنت فتح باب تسجيل الراغبين في الحج من الدول الأجنبية وأغلقت التسجيل منذ يومين فقط.

قامت الوزارة بالتحذير من الحسابات الوهمية التي تعطي المواطنين التسجيل في الحملات المجانية.

أعلنت استقبال بعض الراغبين في الحج من عدد من دول العالم، مثل إيران وموريتانيا.

يقوم الراغبين في التعرف على النتائج بالاستعلام عنها الأربعاء 16 ذي القعدة 1443.

يجب على المقبولين التوجه لاستكمال إجراءات القبول وسداد المصروفات اللازمة إلى وزارة الحج العمرة، بحد أقصى 7000 ريال.

يتم استخراج تصاريح الحج من المنصة الوطنية الموحدة.

الاستعلام عن نتائج قبول نتائج المسار الإلكتروني لحجاج الداخل

يتم الدخول مباشرة على رابط وزارة الحج والعمرة لتسجيل الحج. يقوم باختيار ايقونة الحج. يتم اختيار أيقونة “المسار الإلكتروني لحجاج الداخل”. يقوم صاحب الطلب بتسجيل رقم الهوية للاستعلام عن النتائج.

كيفية استخراج تصاريح الحج