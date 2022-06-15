طريقة التسجيل في حملات الحج المجانية من الراجحي 1443 شروط التقديم

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عمر شويل - جدة رابط التسجيل في حملات الحج المجانية من الراجحي 1443، من أكثر الموضوعات التي تبحث عنها عدد كبير جداً من المواطنين والمقيمين في المملكة العربية السعودية وهو طريقة التقديم في الحج، حيث بدأت المملكة في الاستعداد إلى موسم الحج لهذا العام 1443، ولذلك بدأت عدد كبير من الشركات والمؤسسات التي تقدم رحلات حج، وتقدم مؤسسة الراجحي كل عام مجموعة الآلاف من رحلات الحج المجانية التي تقام تحت إشراف وزارة الحج والعمرة السعودية تقدم للمواطنين والمقيمين داخل المملكة العربية السعودية، ولذلك بدأ عدد كبير من المواطنين السعوديين بالبحث عن طريقة التقديم في رحلات الحج المجانية والشروط التي يجب توافرها.

رابط التسجيل في حملات الحج المجانية من الراجحي 1443

تستطيع التقديم في حملات الحج المجانية من بنك الراجحي عبر الموقع الرسمي للمؤسسة الراجحي الخيرية للحج وإدخال البيانات المطلوبة للتقديم، وهذا بعد توافر كافة الشروط والأحكام التي وضعتها وزارة الحج والعمرة السعودية لهذا العام 1443.

طريقة التسجيل في حملات المجانية من الراجحي لهذا العام 1443

بدأ عدد كبير جداً من المواطنين والمقيمين السعوديين بالبحث بشكل مكثف جدًا على محركات البحث عن طريقة التسجيل في حملات المجانية التي تقدم من مؤسسة الراجحي لهذا العام 1443، ويمكنك التقديم بالخطوات التالية:

أولاً على المواطن الدخول إلى مؤسسة الراجحي المجانية الإلكترونية الرسمية.

سيطلب منك إدخال رقم الهوية الخاص بالمتقدم، وإدخال رقم الجوال.

ثم الضغط على أيقونة تسجيل الدخول.

بعد ذلك قم بتحديد التسجيل في حملات الراجحي للحج المجاني.

ثم قم بتحديد المنطقة التابع لها المواطن.

سيطلب منك إدخال بعض البيانات الشخصية المطلوبة إدخالها.

ثم النقر على أيقونة إرسال الطلب.

شروط التسجيل في حملات الحج لهذا العام 1443

لقد حددت وزارة الحج والعمرة السعودية الشروط التي يجب توافرها في المتقدم للقبول طلب التقديم في الحج، والشروط هي:

يشترط أن لا يزيد عمر المتقدم عن 65 عام.

لابد من أن يكون المتقدم قادر على أداء فريضة الحج.

يشترط أن يكون المتقدم محصنا من فيروس كورونا بالجرعات المحددة.

الالتزام بكافة شروط الإجراءات الاحترازية الوقائية.

ألا يكون المتقدم يعاني من أمراض مزمنة أو معدية.

يشترط ألا يكون المتقدم قد أدى فريضة الحج أخر 5 سنوات.

موعد التقديم في حملة الراجحي للحج المجاني 1443

لقد أعلنت مؤسسة الراحجي على صفحات التواصل الاجتماعي التابعة لها عن موعد التقديم وهو بدأ من يوم الثلاثاء المواقق 14 يونيو 2022 اي 15 ذو القعدة 1443، وأكدت على أن مقاعد الحج المجانية محدودة وسيتم غلق باب التقديم فور أكتمال العدد المحدد، لذلك على من توافقهم الشروط سرعة التقديم في الحج المجاني من الراحجي.

بعد أن أعلنت مؤسسة الراجحي عبر صفحات التواصل الإجتماعي عن موعد التقديم في حملات الحج المجانية التي كان من المفترض فتح باب التقديم يوم الثلاثاء، إلا وقد أعلنت المؤسسة عن اعتذارها من فتح باب التسجيل في الحج المجاني من الراحجي، وأكدت على أن التقديم سيفتح قريبًا جدًا خلال هذه الأيام القادمة.