شروط وخطوات التسجيل في دعم المواشي 1443 للحصول على الدعم والمستندات المطلوبة

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عمر شويل - جدة شروط وخطوات التسجيل في دعم المواشي 1443، تقدم المملكة العربية السعودية الكثير من البرامج الخدمية التي تساعد كافة المواطنين السعوديين في تدعم الريف، ولذلك تقدم وزارة الزراعة والمياه والبيئة السعودية الكثير من الخدمات ويعد دعم المواشي من أهم هذه الخدمات التي يستطيع كافة العاملين في المواشي بالحصول على دعم مادي وهذا لتحسين الإنتاج و توفير الاكتفاء الذاتي من منتجات الحيوانية وهذا في ظل الرؤية المستقبلية للمملكة 2023، ولذلك وضحت وزارة الزراعة والمياه والبيئة السعودية بعض الشروط التي يجب توافرها في المتقدم للحصول على الدعم وسنقدم لكم هذا مع خطوات التقديم والمستندات المطلوبة.

شروط التسجيل في دعم المواشي 1443

تقدم وزارة الزراعة والمياه والبيئة السعودية الكثير من المشروعات التنموية و الخدمية مثل دعم الريفي للأسر المنتجة و دعم المواشي وهذا يعد من أهم هذه البرامج، وشروط الحصول على الدعم هي:

يشترط أن يكون المتقدم سعودي الجنسية. أن يكون مقيم في المملكة العربية السعودية بشكل دائم. ألا يقل عمر المتقدم عن 21 عام. يشترط ألا يكون المتقدم محكوم عليه في قضايا او موقوف. ألا يكون المتقدم يعمل في جهة حكومية أو خاصة. ان يكون من صغار مربي الماشية في المملكة. الا يكون المتقدم مقيم أو مسجل في مراكز الإيواء التابعة للحكومة. أن يكون لدى المتقدم حساب بنكي خاص وجاري. امتلاك المتقدم بطاقة صحية.

خطوات التسجيل في دعم المواشي 1443

لكي تستطيع الحصول على دعم المواشي لابد من التقديم إلكترونيا عبر بوابة انعام، والطريقة هي:

في البداية على المتقدم الدخول إلى بوابة انعام الالكترونية التابعة إلى وزارة الزراعة والمياه والبيئة.

بعد ذلك قم بالنقر على أيقونة تسجيل الطلب.

قم برفع البطاقة الصحية الخاصة بالمتقدم.

ثم قم بالضغط على أيقونة تسجيل الدخول.

سيظهر أمامك شروط وأحكام التقديم إلى دعم المواشي قم بمراجعة الشروط والموافقة عليها.

بعد ذلك قم بكتابة البيانات المطلوبة للتسجيل.

قم برفع المستندات والأوراق المطلوبة للتقديم.

ثم النقر على أيقونة إرسال الطلب.

المستندات والأوراق المطلوبة للتقديم في دعم المواشي 1443

لقد حددت وزارة الزراعة والمياه والبيئة السعودية على أن التقديم للحصول على دعم المواشي يكون إلكتروني عبر البوابة الإلكترونية، ويشترط لاستكمال طلب الحصول على الدعم هو تقديم المستندات والأوراق المطلوبة للتقديم، وهي:

صورة من الهوية الوطنية للمتقدم.

وثيقة الحساب البنكي الخاص بالمتقدم.

صورة من البطاقة الصحية.

رفع إثبات ترقيم الماشية.

طريقة الاستعلام عن دعم المواشي 1443

يبحث جميع المستفيدين من دعم المواشي بشكل دائم عن الطريقة الاستعلام عن دعم المواشي وموعد صرف الدعم، حيث يمكنك الاستعلام عن موعد صرف دعم المواشي إلكتروني، وطريقة الاستعلام هي: